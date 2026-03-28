〈「見た目はもうめっちゃおっさんに…」「ずっと役に立たない」51歳になったレオナルド・ディカプリオが見せた“意外”な父親の姿とは？《アカデミー賞受賞》〉から続く

ポール・トーマス・アンダーソン監督の『ワン・バトル・アフター・アナザー』が第98回アカデミー賞の作品賞に輝いた。アカデミー賞助演男優賞を受賞したショーン・ペンの魅力、暴力の描かれ方や、カーチェイスの新しさなど。「文學界」2025年12月号に掲載された王谷晶さんとセメントTHINGさんの対談を全文公開します。（全2回の2回目／前編を読む）

【画像】「しわの一本一本までキモくて…」「二の腕もパンパン」体づくりが絶賛された俳優の姿を見る

王谷晶●作家。1981年生まれ。著書に小説『完璧じゃない、あたしたち』『他人屋のゆうれい』『父の回数』、エッセイ『40歳だけど大人になりたい』などがある。2025年『ババヤガの夜』の英訳で英国推理作家協会賞（ダガー賞）の翻訳部門を日本人として初めて受賞。

セメントTHING●福岡県出身・在住のライター。専門分野は映画、ボーイズラブ、欧米ポップミュージック、クィアカルチャーなど。

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ショーン・ペンの歩き方

王谷 それにしても、ショーン・ペンはすごかった。ディカプリオの娘を私欲のために追う警察ですが、しわの一本一本までキモくて。体も相当作り込んであった。二の腕とかすごかったですもん、パンパンで。娘に「なんでそんなピタピタのシャツ着てるの？」って言われるぐらい。

セメント それに「俺はゲイじゃないんだ」と返す。

王谷 そこでそれに即つながるのもどうなの？って（笑）。



ショーン・ペン © 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. and Domain Pictures, LLC. All Rights Reserved.

セメント あの会話自体がポール・トーマス・アンダーソン（PTA）っぽいですよね。原作の『ヴァインランド』（トマス・ピンチョン）だと権力の権化みたいな人で、魅力的だという描写があるんですよ。誰が見ても好きになっちゃう。でも、この映画のショーン・ペンを見て、誰が見ても好きになることはないでしょう。なのに、そこに説得力を持たせたショーン・ペンはすごいなと思います。演じていてすごく楽しかったでしょうね。あの歩き方って何なんですかね。

王谷 独特な歩き方でしたよね。久々に、見ていて嫌な気分になるキャラクターに会いました。かなりやりがいのある役だったに違いない。

セメント あれだけ黒人差別をしているのに、その対象に欲望を抱くというフェティシズムも生々しいというか、リアルでしたね。

王谷 差別の対象に欲情するというのは、よく聞く話でもあります。ディカプリオが娘の学校に行って、歴代大統領が奴隷を持っていたという話をするシーンがありましたけど、白人が奴隷の女の人に子どもを産ませることもよくあったようです。そういう史実もバックボーンとしているセリフなのかなと思いました。

セメント ディカプリオが娘の哺乳瓶を買っていたらショーン・ペンが突然現れて、「黒人女性が好きだ」って言って消える。あそこは本当に「うわっ」と思いました。なんなんだこいつ、っていう。でもそこからすぐに何かが起こるわけではない。これだけ一直線な話なのに、こっちが予想する展開を外してくるところがあるんですよね。

王谷 こういうタイプの話に慣れている、すれた観客が想像する最悪なことはなかなか起こらない。もしくは描かれない。ショーン・ペンはやっていることはハチャメチャなんですけれど、いまリアルアメリカが大体あの感じになってしまっていて、メチャクチャだというより、あそこだけ妙に逆リアルみたいに感じてしまって。時代が少し違っていれば、あそこだけフィクション度が高いよねと感じたと思うんですけど、リアルで悪い人のやっていることがムチャクチャすぎて、フィクションを作る側としては商売あがったりだよというのは、この何年間かずっと言っています。

「お前ら要するにナチスだろ」と…

王谷 「フレンチ75」は過激な革命集団で、移民収容所から移民を解放する活動をしていますが、今作は移民政策や人種差別をかなり正面から描いているんですよね。でもそこがテーマになっている感じでもない。制作した時期は少し前だと思うんですけど、今このタイミングでの公開は、図らずも社会状況への強いカウンターになっているんじゃないかと思います。

セメント 映画を構想していた時は、今がこんな時代になるなんて思ってないはずだし、ファシズムがより力を持っているアメリカを想定して描いてみたら、その状況に現実が寄せてきちゃったという感じなんだと思います。図らずも今の時代とシンクロしてしまっている。

「フレンチ75」は「ウェザーマン」という60年代にアメリカの学生運動から派生した極左テロ組織がモデルになっているようです。PTA本人が言っているわけではないのですが、『ワン・バトル・アフター・アナザー』というタイトル自体、ウェザーマンの声明文から取られているんじゃないかという説もある。なのでそこにシンパシーがあり、きちんとリサーチを重ねていたのではないかと感じました。原作はレーガン政権真っ盛りの80年代を舞台にしたもので、60年代の革命に挫折した後の人々がたくさん出てきて、彼らがふざけたことを言いまくる。そういう精神性がこの映画にも引き継がれているのがいいなと思いました。

王谷 こんなに人間臭く描かれる左翼は見たことがなかったです。PTAは70年の生まれなのでリアルタイムではないでしょうけど、フィクションの中の活動家じゃなくて、生身の人を参考にしたのかなという人間臭い手触りがある。清廉潔白でもなければ、ただ過激なわけでもない。人権侵害に抵抗する人を描くなかで、そこが一番新規性を感じたところですね。

セメント 白人至上主義団体の「クリスマス冒険者クラブ」も出てきますが、あれは原作にない映画だけの創作です。ただ、ピンチョンの小説には秘密組織や、世界を動かしている力みたいなモチーフがよく出てくる。だから創作ではあるけれども、ピンチョン的世界ではありそう、というラインは守っているんです。

王谷 あの組織はフィクション度がグッと上がりますよね。「クリスマス冒険者クラブ」に入りたいショーン・ペンは、入会を許されたと思ったら、部屋にガスが充満して殺されてしまう。『ミッション：インポッシブル』や『007』の悪役みたいですよね。あんな部屋、普通作るかよ、って思うんですけれども（笑）。そして、そのまま火葬にしちゃう。あそこはすごくストレートに、「移民政策とか人種なんちゃらとかやってるけど、お前ら要するにナチスだろ」というのを描いている。最近のアメリカ映画では、ここまでストレートに言えば分かるだろう、というシーンやテーマが増えていると感じていたんですが、ここはPTAが「ひねらず直球でやれば分かるだろう」をやっているなと思いました。

ネタは過激だけど、品がいい

セメント ガスが充満する部屋の番号も55番で、SS（ナチス親衛隊）を示していて、分かりやすい。「クリスマス冒険者クラブ」は戯画化されていてふざけているのかなと思うけど、現実の極右団体も結構ふざけてるところがあって、リアリティラインが微妙に守られているのが面白いなと思いました。組織の本拠地に行く場面では、そこまで音楽がバンバン流れていたのに、急に静かな緊張感のあるカット割りになる。話してる内容は死ぬほどしょうもないのに、本格的な犯罪映画みたいな演出をしているじゃないですか。ああいうところがバランスが取れていてうまいですよね。

王谷 ふざけているのに露悪的じゃなくて、全体的にすごく上品になっている。暴力そのものを見せるところはほとんどなかったし、昔からネタは過激だけど、基本的に品のいい監督だなと今回も思いました。

セメント PTAが今作に通じる5本の映画を、むこうの旧作映画専門チャンネルでセレクトしているんですけど、その中の1本『フレンチ・コネクション』（71）で描かれる暴力はものすごく陰惨なんですよ。銃で撃たれたところからいちいち赤い血が出てくるのを映していて、見ながら「嫌だな、この監督」って思っちゃうんですけど、PTAは「フレンチ75」のメンバーたちが撃たれたりしてどんどん退場していくところも、あっさりでしたよね。

王谷 引きで撮っていましたね。絶対この後拷問されるんだろうなというシーンでも、そのものは映っていない。それに、あれだけ長くていろんな人が出てきて場所も移動するのに、取っ散らかった感じは全くしないのがすごいと思いました。目的がシンプルだということもあると思いますけど、「ダレるな」という露骨なポイントは一つもなかった。

セメント 常に見せ場ですもんね。上に行ったり下に行ったり、高低差もすごい。原作だといきなり過去に行ったり、最近の話にまた戻ったりと、読んでいてガクガクッと曲がっていくような感じがあるんです。映画だとそれが空間的な移動に翻訳されているんじゃないかと個人的には感じました。高いところに行ったり、広いところに行ったりで、原作の蛇行が表されている。そういう参考にしたもののエッセンスは入っているけど、自分のものとして再構成するうえで、いろんな細かいトーンの調整に気を付けている。だから身をゆだねられるのかもしれないです。

あんなカーチェイスは見たことがない

王谷 長い映画なので印象的なところはいっぱいあるんですけど、たぶん誰もが言うのが、ラストのカーチェイスでしょう。あんなカーチェイスは見たことなかった。IMAXで見ればよかったと本当に思いました。

セメント あれはすごく印象的でしたよね。主人公の内面の世界が、カーチェイスを通して表現される感じになっている。実はピーター・イェーツ監督の『ブリット』（68）に、すごく似たカーチェイスのシーンがあって。乗ってる車もマスタングとダッジ・チャージャーで、ほぼ一緒なんです。ただ、『ブリット』では主人公のスティーブ・マックイーンがマスタングに乗って、チャージャーに暗殺者が乗っていたんですけど、この映画ではチャージャーに娘が乗って、暗殺者がマスタングに乗っているという逆転が起こっています。そこに日産セントラに乗ってお父さんがやってくる。つまり、アメリカの象徴が転倒して、そこに日本車が突っ込んでくることになる。シンプルなカーチェイスだけど、意味の段階でアメリカのいろんなものを転倒させてやろうという気合が感じられました。撮影もすごいですし、大きな画面で見たらとんでもないですよね。

王谷 酔うんじゃないかと思うぐらいのアップダウンでした。すごいシーンだった。

セメント 『フレンチ・コネクション』のカーチェイスにも当然影響を受けていると思います。『RONIN』（98）とかも。そういうのを感じさせつつ、全く新しい表現になっているところが面白かったです。

娘が“勝手に”助かる

セメント あと好きなポイントは、娘が誘拐されてお父さんは助けにいくけれども、結局お父さんは全然役に立たなくて、娘が勝手に助かることです。

王谷 あれだけ潜伏して、ピリピリしながら暮らしていたわりには、お父さんは娘に色々テクニックを教えていた感じもない。結局センセイに教わったことと、かくまわれていた修道院で教わった技術で娘が何とか自分で切り抜ける。娘が自ら身につけたスキルで切り抜けていったというところも、いいなと思いました。でも、最後は遠いところに娘がデモに行く。父親と母親の精神性はちゃんと受け継いでいるところに落ち着くのが、PTAっぽい。

セメント 強い男性が導くというわけでもなく、娘が成長して独り立ちするという、娘離れの話なんですよね。結局彼らは血のつながった親子ではないけれど、それとこれとは関係ない。

王谷 それはショーン・ペン側の、血脈とか血のつながりにこだわっている差別主義者との対比にもなっていると思います。ディカプリオが娘と血がつながってないことを知ってるかどうかは描かれないけれども、「だからなんだ」っていう感じのタイプだと思うんです。

セメント 何となくは感づいているのかもしれないけど、娘であることが変わるわけではないし。ちなみに、お父さんが違うんじゃないかというのも、原作由来です。原作ではお父さんが娘から「実は本当のお父さんじゃないんじゃないの？」って聞かれたらどう答えようかと思いを馳せる箇所があります。そんなふうに聞かれたら、「俺は悩んだことはないよ」と答えようと思ってる、と。そういうおおらかな精神性を映画も受け継いでいるんじゃないかなと思います。原作は映画以上にいろんな人が出てきて、さらに生きてるのか死んでるのか分からないような、生と死の合間に居るゾンビみたいな人たちも出てきて、メチャクチャになっていく。そこでは、人々を分け隔てるものが力を失っていく様が描かれるんです。

王谷 私もこれから原作を読もうと思います。全然難解な映画じゃないですし、とにかくメッチャ面白いので、いろんな人に見てほしいですね。

（王谷 晶,セメントTHING／文學界 2025年12月号）