カズレーザー、日テレ『DayDay.』月曜コメンテーター就任 山里亮太とのタッグロケも
お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）の月曜日メンバーに加入し、コメンテーターを務めることが28日、発表された。初回出演は、3月30日となる。
【番組カット】初回搭乗日には…山里亮太とロケするカズレーザー
同番組は、武田真一と山里亮太（南海キャンディーズ）がMCを務め、エンタメやトレンド情報、関心あるニュースや身近な話題まで、世の中の気になる情報を丸ごと届ける。スタジオで毎朝ワイワイ盛り上がり、即興アンケートやチャットで視聴者の意見もリアルタイムでトークに反映する。スマホ片手におしゃべり感覚で見られる爽快・情報エンタメトークショー。新メインアナウンサーとして後呂有紗、月曜メンバーとしてカズレーザーが加わる。
30日の放送では、MC・山里とカズレーザーの同番組初タッグロケが実現。主役になりきれない名脇役“カニクリームコロッケ”にあえてスポットを当てるカズ持ち込み企画で、老舗から高級店までを徹底走破する。ひとクセある食レポや、お腹をすかせるための超高強度トレーニングにもん絶する姿も。絶妙な温度差の2人が本音トークを繰り広げる。
【番組カット】初回搭乗日には…山里亮太とロケするカズレーザー
同番組は、武田真一と山里亮太（南海キャンディーズ）がMCを務め、エンタメやトレンド情報、関心あるニュースや身近な話題まで、世の中の気になる情報を丸ごと届ける。スタジオで毎朝ワイワイ盛り上がり、即興アンケートやチャットで視聴者の意見もリアルタイムでトークに反映する。スマホ片手におしゃべり感覚で見られる爽快・情報エンタメトークショー。新メインアナウンサーとして後呂有紗、月曜メンバーとしてカズレーザーが加わる。
30日の放送では、MC・山里とカズレーザーの同番組初タッグロケが実現。主役になりきれない名脇役“カニクリームコロッケ”にあえてスポットを当てるカズ持ち込み企画で、老舗から高級店までを徹底走破する。ひとクセある食レポや、お腹をすかせるための超高強度トレーニングにもん絶する姿も。絶妙な温度差の2人が本音トークを繰り広げる。