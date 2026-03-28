「僕には助けが必要だった」“異常”を感じたレッドブルでの過酷な日々を激白 角田裕毅がF1公式で語った今「シートを諦めてない」
リザーブドライバーとしてチームに帯同し、開発などに携わっている角田(C)Getty Images
なぜ「最高のシーズン」を捨てて、レッドブルに？
試練の2025年を終え、角田裕毅は今季からキャリアではじめて「リザーブドライバー」というポジションにいる。過去5年、F1という檜舞台に身を置いてきた25歳にとって、その現状は悔しさも募り、到底満足できるものではないだろう。
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はたして、彼は、何を想いながら日々を過ごしているのか。その胸中を他でもない本人が覗かせた。現地時間3月25日にF1公式サイトのインタビューに応じた角田は、グリッドの外からレースを見守る立場となった「今」を語った。
そもそも、し烈な競争を覚悟して臨んだ25年だった。開幕して間もない第3戦の日本GPを前に、レッドブルが当時のセカンドドライバーであったリアム・ローソンに見切りをつけ、姉妹チームであるレーシングブルズに属していた角田を抜擢したのだ。この時の心境について当人は「もしも、残っていたら、たぶん人生最高のシーズンになっていたと思う。でも同時に、レッドブルに移籍するという絶好の機会にも恵まれた。それこそが、ずっと待ち望んでいた瞬間だったんだ」と振り返っている。
しかし、ドラマチックな昇格からは試練の時が続いた。絶対的エースであるマックス・フェルスタッペンが優先的にケアされる状況が続いた角田は、第7戦のエミリア・ロマーニャGPの予選で大クラッシュ。旧型フロアで走らざるを得なくなるなど昇格直後から歯車が狂うと、「操作困難」とされるマシン『RB21』にも手を焼き、明らかに精彩を欠いた低調なパフォーマンスに終始していた。
去就が危ぶまれるようになって迎えたシーズン後半戦。角田は、新型仕様のパッケージを提供され、連続してポイント圏内に入るなど見せ場は作った。がしかし、肝心な局面でチームスタッフのミスなどさまざまな不運が重なり、順位は上がりきらず……。最終的に421ポイントを積み上げたフェルスタッペンとの“差（388）”を考えれば、常勝軍団の首脳陣が、角田をラインナップから外すのも必然的だった。
負のスパイラルに陥り、自身のパフォーマンスにも苛立ちは募る日々。この時の角田はキャリアだけでなく、自らの人生の中でも「最も厳しい時」を過ごしていたという。
フェルスタッペンとの共闘も角田にとっては過酷な戦いの原因ともなっていた(C)Getty Images
今までになかった“メンタルの異常”
逃げ場もなく、重圧だけが強まっていく過酷なシーズン。その中で「自分自身について多くを学べたし、様々なことを経験した……。人間として、特に人格の面で大きく成長できたと思う」という角田は、今までにないメンタルの“異常”を感じていたと漏らしている。
「レース後はいつも疲れ切っているし、レースのない数週間は、普段はその時間を楽しんで『リセットしたい』と思うものなんだ。だけど、昨シーズンは、いざそうしようとした時に、ただただ精神的にすごく落ち込んでしまったんだ。僕自身、その原因がどこにあるのかも分からなかった」
かつてないほど落ち込んだ日々の中で、角田には“変化”も起きていた。
「だから、『あ、これは何かを変えなきゃいけない』と思った。もっと自分が幸せになるため、そして学ぶためにも、僕には外部からの助けが必要だったんだ。実際、レース以外のことで何が自分を幸せにしてくれるのか、何がポジティブなエネルギーを与えてくれるのかを考えてみると、自分のことをあまりよく知らなかったことに気づけたよ」
自分自身を知る――。この作業によって角田はリザーブドライバーへの降格にも「意外にも大丈夫だった」という。
ここから先、角田がF1の世界に舞い戻る道は険しい。それはF1公式サイトが「彼がふたたびハンドルを握れる保証はない」と表現する通りでもある。しかし、「今は人生で最高のコンディションと保てている」と復帰への意欲を高めるサムライは、「自分はまだ……F1の舞台で運転することを諦めていない」と断言。“その時”への想いを強くしている。
「（今季開幕戦の）オーストラリアGPは、正直言って観戦するのが、かなり辛かったね。画面越しに観戦するのは、いつもとは違う感覚だった。バーレーンでのテストドライブは問題なかったんだけど、レースウイークを見るだけっていうのは全く別物で、本当に大変だった。
だけど、このスポーツへの思い入れの強さと、もう一度シートに座りたいという強い気持ちを改めて実感できた。まぁ今は将来のことはあまり考えないようにしているよ。それは僕のコントロールできる範囲外だから。それよりも、どんなに最高の状況ではない日でも、どうすればその日を最大限に活用できるかを常に考えているんだ」
どんなに苦しい状況でも「諦めない」。そんな強い覚悟を持ちながら、角田は心身を鍛え上げ、牙を研ぎ続けている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]