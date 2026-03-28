「接戦で逃げ切れた…」池山ヤクルト、開幕戦でつかんだ“大きな1勝” 初勝利の指揮官「しびれるね」
池山ヤクルトが接戦を制し、開幕戦勝利を手にした(C)産経新聞社
ヤクルトは3月27日、敵地・横浜スタジアムでの開幕戦に3−2で勝利した。接戦を制し、池山隆寛監督は1軍の指揮官として初勝利を手にした。
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開幕投手を託した吉村貢司郎が初回にいきなり1番の牧秀悟に先頭打者アーチを浴びたが、その後は150キロ台の直球と、カットボール、フォークなど多彩な変化球でDeNA打線を6回途中2失点に抑えた。
1点を先制されたが、打線はすぐに反撃。2回は相手の失策も絡んで一死三塁のチャンスをつくると、「8番・二塁」でスタメン出場の伊藤琉偉が、東克樹の投じたカットボールを振り抜き、左越え2ランで逆転に成功した。プロ3年目の23歳は「ホームランになるとは思っていなかった。外野フライでもいいと思った」と振り返った。
さらに、5回にはドミンゴ・サンタナが東のチェンジアップを右翼席へ運ぶ今季1号ソロで、3点目を挙げた。
吉村は6回に連打で無死一、三塁のピンチを招くと、二ゴロの間に1点を奪われたところで降板。リリーフの大西広樹に託した。大西はこの回を無失点に抑えると、7回は木澤尚文、8回は星知弥、9回はホセ・キハダと、“勝利のバトン”をつないだ。池山監督は要所で自らマウンドに行き、投手に声かけを行った。終盤の緊迫した展開の中、1点差を守り切った。
池山監督は試合後「しびれるね。最後は神頼みで、お願いしますと目をつぶってたら、空振りで終わってました」と振り返り、キハダは9回二死二塁と一打同点のピンチを招いたが、最後は九鬼隆平を空振り三振に仕留めた。
指揮官は「最後は冷や冷やしましたけど、こういうのが野球だと思っている。これで逃げ切るか、やられるかという差だと思う。接戦で逃げ切れたという1勝は大きかった」と口にし、昨季リーグ最下位からの巻き返しを図るチームにとって、今季の行方を占う大きな1勝を手にした。
[文:別府勉]