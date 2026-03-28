◇プロ野球セ・リーグ 巨人 3-1 阪神(27日、東京ドーム)

竹丸和幸投手がプロ初勝利をマークし、喜びの言葉をあげました。

巨人64年ぶりの新人開幕投手を任された竹丸投手。6回79球を投げ、3安打、5奪三振、2四球、1失点で堂々のプロ初勝利をあげました。

昨季のリーグ王者、阪神の強力打線を相手に直球やスライダー、チェンジアップを武器に3安打に抑えた竹丸投手。大役を終えヒーローに呼ばれると「最初は緊張したんですけど、無事勝てたので今ほっとしています」と率直な気持ちをコメントしました。

この日の投球について「岸田(行倫)さんのサイン通りに投げただけなので、本当岸田さんに感謝したいなと思います」とバッテリーを組んだ岸田行倫選手に感謝の言葉を伝えました。

4回にはヒットを浴び、1アウト1塁3塁のピンチ。それでも大山悠輔選手の犠牲フライのみの1点に抑えた場面について「周りの選手たちに思い切って1点はしょうがないから頑張れと言われたので、なんとか最少失点で切り抜けることができてよかったです」と振り返りました。

初回のキャベッジ選手の先制打。さらに勝利が決まった瞬間も表情を崩さなかった竹丸投手は、初勝利のウイニングボールを見せると「めっちゃうれしいです」と普段なかなか見せない白い歯と笑顔を見せました。

開幕投手を任され、プロとしての第一歩を歩んだ竹丸投手は「応援がすごい力になりました。次の試合もよろしくお願いします」と意気込みました。