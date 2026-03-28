「広島６−５中日」（２７日、マツダスタジアム）

プロ野球は２７日、セ・パ両リーグの公式戦が開幕した。２年連続の本拠地開幕となった広島は中日に劇的なサヨナラ勝利を収めた。ドラフト３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝がサヨナラ打を放ち、同１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が土壇場の九回に同点の２点適時二塁打。新人コンビがチーム４年ぶりの開幕戦勝利に大きく貢献した。

水が舞って、ナインが飛びはねていた。狂喜乱舞のグラウンド上、その中心にいたのは勝田だった。延長十回にサヨナラ打。九回には平川も起死回生の同点の２点適時打を放った。ともにこの一打がプロ初安打だから驚きだ。１９９６年以来、球団３０年ぶりの開幕戦サヨナラ勝利は新人コンビのバットによって成し遂げられた。

プロデビュー戦で初めてお立ち台に上がると、勝田は「うれしいです」と声を張り上げ、平川は「最高で〜〜す！！」と両手でマイクを持って絶叫した。九回表終了時で４点ビハインドからの大逆転劇。スタンドを埋めた鯉党はルーキーズの頼もしすぎる姿に大歓声をあげた。

５−５で迎えた延長十回は２死一、二塁で勝田に打席が回って来た。前の打席まで４打数無安打。２点を追う四回２死満塁では二ゴロに倒れて天を仰いでいた。「チャンスで２回凡退したので、三度目の正直だと思って気合を入れて打席に立った」。強心臓で振り抜いた打球はライナーで右翼線を抜いていき、歓喜の渦へカープを誘った。

野球人生初のサヨナラ打。「夢かなと思います。まさかあそこで本当に打てるとは。びっくりしています」と興奮冷めやらぬ様子で振り返った。

劇的サヨナラ劇の序章として１−５の九回に打線が奮起した。モンテロの２点適時打で追い上げると、平川が左翼線に落ちる同点の２点適時二塁打。「打席に入る前に（佐々木）泰さんと秋山さんにバットを持ってもらったので、『打てるぞ』と思って打席に入った」。先輩たちの力も借りて起死回生の打球を放ち、二塁上では雄たけびをあげた。

新人が２選手、開幕スタメンに名を連ねるのは、ドラフト制後では球団史上初。さらに平川は球団史上初となる新人の開幕１番起用だった。その中で、勝田は球団初の新人サヨナラ打。記録づくめの開幕戦となった。

サヨナラ機でも無安打だった勝田に代打を送らなかった新井監督は「期待していました」と語り、平川に対しては「蓮も３ボールからあの状況で振れるというのは、並の新人ではない」と評価した。

平川は勝田のことを「かわいくて面白いやつです」と語り、勝田は平川のことを「頼もしい同期」と笑った。この２人が旋風を巻き起こす。