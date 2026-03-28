直接お肉を入れて冷凍するだけ!忙しい日の時短料理におすすめ｢メインディップ｣

下味冷凍調味料｢メインディップ｣か、2026年3月2日(月)に発売になりました。ソースが入っているので、直接お肉を入れると下味がつくだけでなくそのまま冷凍庫にストックできます。使いたいときに解凍し、野菜と一緒にフライパンで調理すれば簡単にメインディッシュが完成するのて、時短レシピにピッタリです。実際に作ってみたので、紹介します。

お肉をいれて冷凍するだけ｢メインディップ｣

｢メインディップ｣は専用パウチにソースが入っているので、直接お肉を入れて、そのまま冷凍できます。漬け込み用の袋を別途準備する必要がないのは嬉しいポイントです。

使いたいときには、解凍し野菜と一緒にフライパンで調理すれば、手早くメインディッシュが完成します。5種類販売されているので、紹介します。

豚ロース玉ねぎのしょうが焼き

｢豚ロース玉ねぎのしょうが焼き｣は、オレンジピールの清涼感と果汁の風味がきいています。

ソースが特においしいので、ご飯がすすみます。

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鶏ももポテトのハニーマスタード

｢鶏ももポテトのハニーマスタード｣は、レンゲはちみつの上品な甘さにマスタードの風味がアクセントに。

じゃがいもをいれることにより、満足感もあり!

鶏ももトマトのタンドリー

｢鶏ももトマトのタンドリー｣には、トマトをベースにしたタンドリーソースにチーズを追加してみました。

ボリュームもアップして、食べ応え抜群です。

豚バラなすのバルサミコ炒め

｢豚バラなすのバルサミコ炒め｣は、フルーティーなバルサミコ酢と芳醇な赤ワインの風味がおいしい!

なすも、味がしみています。

豚バラキャベツのローストガーリック炒め

｢豚バラキャベツのローストガーリック炒め｣は、ローストガーリックとたまり醤油の深いコクと香ばしさがやみつきになる味。

ガーリックがきいていてアクセントに。

いかがでしたか。

実は、お肉を入れて冷凍するとおいしさが増すそうです。メインディップを冷凍庫にストックして、献立を考える手間をはぶいて料理の時短に繋げてみませんか。

取材協力/大塚食品