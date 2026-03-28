アメリカとイスラエルがイランに攻撃を開始して28日で1か月です。イランの高官は27日、攻撃と同時に協議を呼びかけるというアメリカの行動は「容認できない」と述べていて、和平交渉の進展は、見通せない状況が続いています。

27日、イランの高官がロイター通信の取材に応じ、アメリカがイランへの攻撃を行いながら、同時に協議を呼びかけるという行動は「容認できない」と述べました。27日にも産業施設や核関連施設への攻撃があったため、イラン側はアメリカからの提案に応じるかどうか、判断できないと話しています。

一方、イスラエル軍は27日、イラン中部にある複数の核関連施設を攻撃したと発表しています。イランのアラグチ外相は、こうした攻撃は「トランプ大統領が外交交渉のために延長した期限と矛盾している」と反発しています。

こうした中、ルビオ国務長官は27日、イランへの軍事作戦について「数か月ではなく、数週間」で終わるとの見通しを示しました。また、作戦は予定よりも早く進んでいるとして、「地上部隊を一切投入せずに目標を達成できる」と述べました。さらにイランがホルムズ海峡で通航料を徴収する制度を導入する可能性があると指摘し、「容認できない」と強調しました。