◇MLB ドジャース - ダイヤモンドバックス(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手は、日本時間27日開幕戦に「1番・DH」で出場。初回にヒットを放ち、四死球でも2度出塁したものの、今季初ホームランは飛び出しませんでした。

しかし、これまでの傾向を見ると、“むしろここから”とも言えそうです。大谷選手はこれまで、2018年、2021年、2025年と3度、開幕2試合目でシーズン1号を記録しています。打席数でも10打席前後での一発が多く、明日の試合で今季1号が飛び出す可能性は、十分にあると言えます。

2024年は9試合目・41打席目と遅めのスタートでしたが、それでも最終的には54本塁打を記録。スタートが遅くても問題ない一方で、早い年は「固め打ち」につながる傾向もあります。

今季は、まだ1試合を終えた段階。過去のデータが示すのは、「2試合目での一発が最も多い」という事実です。今季も大谷選手のバットに注目が集まります。

▽大谷選手のシーズン初ホームラン記録 ※()内は通算の打席数2018年 2試合目(6打席目)2019年 6試合目(26打席目)2020年 4試合目(16打席目)2021年 2試合目(9打席目)2022年 8試合目(31打席目)2023年 3試合目(12打席目)2024年 9試合目(41打席目)2025年 2試合目(8打席目)2026年 ？