今週は桜開花ラッシュで、この週末は東京など満開の便りも続々と届きそうです。土日は広い範囲でお出かけ日和・お花見日和になりますが、一部で傘の出番になるでしょう。

けさは関東と北海道で雲が広がっています。ただ、そのほかの地域は目立った雲がなく、晴れている様子がわかります。関東はけさにかけて広い範囲で雨が降りましたが、日中は雲がとれて、たっぷりの日差しが戻るでしょう。ただ、天気急変の可能性があります。東北や関東から西は午後、山沿いを中心ににわか雨があるかもしれません。関東もきょうほど広い範囲でなく山沿い中心ですが、空模様にご注意ください。北海道も雲が多く、にわか雨やにわか雪がありそうです。あすは、北海道は天気が回復して晴れるでしょう。そのほかの地域も広い範囲でたっぷりと日差しが届きますが、近畿から関東にかけての山沿いを中心に午後は天気が急変する可能性があります。関東は、土日とも夜桜見物は折り畳み傘があると安心です。

週末は寒の戻りはなく、春本番の暖かさになります。最高気温は、きょうは東海から西で軒並み20℃を超えて、今年一番の暖かさになる所もあるでしょう。宮崎は25℃と、今年初めて夏日になる見込みです。東京は19℃の予想ですが、約1か月ぶりに20℃に届くかもしれません。あすはきょう以上に暖かくなる所があり、関東から西で20℃以上になるでしょう。東京は22℃、ゴールデンウィークごろの暖かさになりそうです。ただ、朝晩はまだひんやりしますので、服装でうまく調節をしてください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：10℃ 釧路： 5℃

青森 ：12℃ 盛岡：16℃

仙台 ：14℃ 新潟：16℃

長野 ：19℃ 金沢：20℃

名古屋：22℃ 東京：19℃

大阪 ：22℃ 岡山：23℃

広島 ：21℃ 松江：21℃

高知 ：22℃ 福岡：21℃

鹿児島：24℃ 那覇：25℃

きょうは、紫外線にも注意が必要です。西ほど強い予想です。日焼けしたくない方は紫外線対策もしっかりとしましょう。花粉も九州から東北まで大量に飛びそうです。花粉症の方は引き続き、油断せず、万全の対策が必要です。

週明けは一転、月曜日から火曜日にかけて春の嵐になりそうです。天気は周期的に変わりますが、気温は高めで経過する見込みです。来週は桜満開ラッシュになるかもしれません。お花見は計画的に楽しみましょう。