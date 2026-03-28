日田市民生活協同組合（後藤哲也理事長）は、大分県日田市内で営業するコープ新治、三芳の2店舗を4月19日に閉店し、50年間続けた事業を終える。大型店の進出や人口減で、売り上げが減ったのが理由という。新治店については、別生協に売却して営業再開ができないか協議しているという。

同生協は、1976年に日田労農生協として設立された。現在は2店舗で生鮮食料品や加工品、調味料、日用雑貨などを販売するほか、コープ共済の加入者向けの窓口業務などを手がけている。2020年の中央店閉店後は、周辺の買い物が困難な組合員向けに、新治店まで無料送迎するサービスも実施している。

売り上げはピーク時に年間約19億5千万円あったが、大型店との競合などに伴い、25年度は約10億5千万円と半分程度に落ち込む見通し。事業の効率化にも取り組んだが、継続すれば経営が悪化すると判断。今月に入り、閉店を決定した。

新治店については県内の拠点生協に対し、店舗を売却した上で営業再開できないかを打診している。正規職員とパートの計77人の雇用継続や、店舗に生鮮食品を納入してきた産直農家との取引継続も模索している。コープ共済については、加入者の保障を途切れさせないよう手続きを進める。

一方、現在の組合員約1万9千世帯が組合加入時に支払った出資金（1口千円）は財務状況を踏まえ、払い戻しができないという。後藤理事長は取材に「組合員の皆さんにご迷惑をおかけして誠に申し訳ない。新治店は何とか売却し、営業再開できないか現在協議している。ご理解いただきたい」と話した。（稲葉光昭）

「買い物難民に」住民不安

4月19日に閉店となるコープ三芳店の周辺ではスーパーがなくなることになり、地元の住民たちは「買い物難民になる」と不安を募らせる。

長年、三芳店を利用している70代女性は「野菜や肉、魚、総菜がそろっており、なくなれば街中まで買い物に行かないといけない。車を運転できず、手押し車を押して何とか買い物する高齢者も多く、『どうすればいいのか』ってみんな困っている」と明かした。

三芳店は国道沿いに立地しており、地元の三芳地区だけでなく天瀬、大山地区の住民にも影響が及ぶとみられる。別の70代女性は「小さくてもいいから、せめて生鮮食品と総菜だけ販売する別の店が近くにできれば」と話した。（稲葉光昭）