広島と長崎の2カ所で被爆した二重被爆者の遺族などでつくる「二重被爆 遺族友の会」は20日、調査報告などを行う交流会を出島交流会館（長崎市出島町）で開いた。昨年7月の発足以来、初めての開催。長崎大核兵器廃絶研究センターの山口響客員研究員ら数人が講話し、現在の活動状況を確認した。

会は二重被爆者の掘り起こしや二重被爆を招いた背景の研究、情報発信を行うために発足。2010年に亡くなった二重被爆者山口彊（つとむ）さんの長女、山崎年子さん（77）＝長崎市＝が代表、孫の原田小鈴さん（51）が副代表を務めている。

山口研究員は、被爆体験記集「黒本」の中に収められた、二重被爆者に該当する部分の調査について中間報告した。二重被爆のパターンとして、長崎医科大（当時）の学生が8月9日に長崎で被爆し、広島の実家に帰るなどして入市被爆するケースが複数あったと説明。「学生が全国から来る名門であったことや、学校が10日から休みとなって帰省する学生が多かったことなどが挙げられる」と話した。

同会によると、今後は奇数月に定例会として行う方針で、次回は5月16日に開催する。

（高平路子）