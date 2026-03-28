自民党本部は27日、長崎県連執行部が2月の知事選を巡って県議8人の処分を発表したことに対し、党本部が自主投票を決めており「処分の対象とはならない」との見解を県連に示した。党幹部は、処分に根拠はなく「無効」と明言した。

鈴木俊一幹事長や西村康稔選対委員長らが同日、党本部で県連会長の加藤竜祥衆院議員や県連党紀委員長の山本啓介参院議員ら県選出国会議員4人と面会。（1）自主投票だからいずれの候補者を支援しても処分対象にならない（2）党紀委員長が招集していないのに、副委員長が代行して招集できない−と文書で示し、県連に「適切な対応」を求めた。

出席者によると、党幹部は加藤氏に「処分に何の根拠もない」と繰り返し説明したという。面会後、加藤氏は取材に応じなかった。

党幹部の一人は取材に、「（県連には）自主投票だから、処分はできないと何度も伝えてきたはずだ」と強調した。

県連執行部は山本氏が招集を保留する中、「県連会長の権限で招集可能」と党紀委を開催。15日に県連が推薦した新人の平田研氏ではなく、前知事の大石賢吾氏を支援した県議8人の処分を発表し、県議側は再審査を請求した。

（一ノ宮史成、小川勝也）