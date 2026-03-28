アルファードの入り口を担う「X」グレードの現在

トヨタを代表する高級ミニバン「アルファード」は、現在どのようなモデルがラインナップされているのでしょうか。なかでも、多人数乗車に適した実用的なエントリーグレードとして設定されている「X」はどのようなモデルなのでしょうか。

アルファードは、ミニバンブームの2002年に高級志向のお客様に向けた「トヨタの最高級ミニバン」として誕生しました。

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2008年には2代目に進化し、2015年の3代目ではリアにダブルウィッシュボーン式のサスペンションが採用され、最上位グレード「Executive Lounge」の新設とともに「大空間高級サルーン」へと進化を遂げています。

現行モデルは2023年6月に登場した4代目です。「性能を世界基準に昇華させる」を開発テーマに、TNGAプラットフォーム（GA-K）をミニバン用に最適化して採用。

ロッカーをストレート構造とし、車体底部後方にV字型のブレースを設けることで、車両剛性を従来型比で約50％向上させ、優れた操縦安定性と乗り心地が実現されました。

発売当初は上位グレード中心の構成でしたが、直近の一部改良によりハイブリッド車（HEV）にエントリーグレードの「X」が追加設定され、より幅広いユーザーが選択できるようになっています。

ボディサイズは、全長4995mm×全幅1850mm×全高1935mm、ホイールベース3000mmです。一般的な機械式駐車場の制限サイズに収まるサイズ感ながら、室内は極めてゆとりのある空間が確保されています。

外装は「Forceful×IMPACT LUXURY」をキーワードに、闘牛が躍動するような力強いデザインを採用。内装では、天井中央に機能を約集約したスーパーロングオーバーヘッドコンソールが備わり、後席のどこからでも照明やエアコンの操作が可能です。

最大の特徴は乗車定員にあります。上位グレードが7人乗りであるのに対し、この「X」は8人乗り設定となっており、ファミリーユースや多人数での移動を重視するユーザーに適した仕様です。

パワートレインは、2.5リッター直列4気筒エンジン（A25A-FXS）を搭載したトヨタハイブリッドシステムを採用。システム最高出力140kW（190PS）という余裕のある走りと、WLTCモード燃費18.9km／Lという優れた環境性能を両立しています。

安全面でも最新の「トヨタセーフティセンス」を標準搭載。さらに、ドアの開閉に連動して地上から約220mmの位置に現れるユニバーサルステップが右側にも採用され、子供やご高齢の方の乗り降りもサポートします。

アルファード「X（ハイブリッド車）」の価格（消費税込）は、2WDモデルが510万円、電気式4輪駆動のE-Fourモデルが532万円です。

より安価な設定となっており、最上級モデルであるExecutive Lounge（PHEV）と比較すると約500万円以上安価に設定されています。王道の高級サルーンを手が届きやすい価格で提供する、ラインナップのなかでも重要な役割を担うモデルです。