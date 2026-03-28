被爆前後のモノクロ写真をより身近に感じてもらおうと、長崎東高（長崎市立山5丁目）の2年生が、AIでカラー化した写真20枚を載せた写真集を完成させた。今月初旬には国連本部に寄贈。取り組んだ相川乃々さん（17）は「若い世代が被爆のことを自分事として捉えるきっかけになれば」と期待する。

昨年6月、課題解決力や創造力を育む授業の一環で、AI技術を用いた白黒写真のカラー化について講義を聞いた生徒数人が、探求のテーマとして選んだことがきっかけとなった。

生徒たちは被爆前後の長崎の写真を残すサイト「被爆前の日常アーカイブ」から、人物の表情が分かる写真を中心に20枚を選択。AIで着色できるサイトを利用してカラー化に挑んだ。

相川さんは「細部の色を確かめ修正するのが難しかった」と振り返る。色の確認は当時を知る人たちに依頼。女子学生3人が映る写真の制服は当初、AIではっきりした青に色づけされたが、「もっと紺や黒に近い色だった」とアドバイスされ、より控えめな色で修正したという。

写真集にする際は二つの写真を並べ、読む人に見比べてもらえるよう工夫。当時の情景をより詳しく知るために被爆者の三瀬清一朗さん（91）から聞いた体験談は、文章にまとめた上でそれぞれの写真に添えた。

写真集の製本や配送にかかる費用としてクラウドファンディングを行い、30万円超を集めて先月末までに100部を作成した。

今月6日、同校の生徒2人がニューヨークにある国連を訪問し、軍縮部に写真集を寄贈。職員からは「若い世代ならではの伝承法で意味がある」と評価された。今後は長崎県内の図書館や東京、沖縄の資料館などに寄贈する予定という。

メンバーの一人の三浦心和さん（17）は「戦争を知らない若者に、戦前にも今と変わらない日常があったことに気づいてほしい」と話した。（高平路子）

「着色で身近に感じる効果」東大大学院教授が講義

長崎東高で白黒写真のカラー化について講義した東京大学大学院の渡辺英徳教授（情報デザイン）は、過去の災害や現在起きている紛争の記録をデジタルアーカイブ化する研究に取り組んでいる。渡辺教授は「戦前や戦中の写真が白黒なのは記録メディアの性能の問題であって、本来は不自然なもの」と話し、着色する意義を「普段見えている景色に近づけることで、より身近に感じられる効果がある」と説明する。

長崎東高は昨年8月、先にカラー化した8枚を原爆資料館（長崎市平野町）であった展示会で披露した。外国人も含め、来場者500人に募ったアンケートでは「（色がついたことで）当時の情景や人々の感情が鮮明にイメージできる」との声が多かった。ただ「白黒写真の方が歴史を感じられる」との意見もあったという。

渡辺教授は「AIを使うと色が鮮やかになりすぎたり、元の写真にない要素が足されたりする。注意深く見比べやりすぎの部分は人が抑制することが必要。文献調査や有識者との対話を通して修正していく過程が大事だ」とも話した。