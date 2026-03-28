イラン情勢の緊迫化で原油の供給不安が広がる中、佐賀市営バスの4〜6月分の燃料を調達する入札が成立せず、燃料確保の見通しが立たない状況に陥っている。市はバスの運行に支障が出ないよう、随意契約で4月の約1週間分は納品のめどを付けたものの、供給量や価格は未定で、前例のない厳しい状況に直面している。

市交通局によると、25日に実施した4〜6月分の軽油約20万リットルの入札は、参加を見込んでいた福岡県の3社が事前に辞退し、成立しなかった。各社に事情を聴いたところ、3カ月分の供給量の見通しが立たず、大口の注文に応えることが難しいとの回答があったという。

市営バスの燃料調達の入札は年4回、3カ月ごとに実施。2026年度は1リットル当たり116円、84万8900リットル分の約9800万円を予算に組んでいる。

今回の入札不調で大口の供給が難しいことが分かったため、当面は小口の随意契約を結び、その都度交渉などを行う。今後は単価が数十円以上高いガソリンスタンドでの給油も検討する。

市交通局の担当者は「日々刻々と状況が変わり、非常に厳しい状況が続いている。来月以降のめどが立たない状況だが、供給できるところを当たり、その都度確保していく。正直、事態の沈静化を祈るしかない」とこぼす。坂井英隆市長は26日の記者会見で「市民の移動を守るため、最善を尽くしたい。中東情勢や国の対策もよく見ていきたい」と述べた。

全国的にも公営バスの燃料調達の入札が不調となっており、北九州市営バスや長崎県営バス、鹿児島市営バスなどでも3月実施の入札が成立せず対応に追われている。

（竹中謙輔）