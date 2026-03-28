九州電力（福岡市）の早田敦副社長は27日、佐賀県庁を訪れ、平尾健副知事に対し、同社が10月に純粋持ち株会社「キューデンホールディングス（HD）」に移行することを報告した。移行後の原子力発電所の安全確保体制について「九電による従来通りの管理に加え、HDがより客観的に事業を監督する。安全体制をより強化することになる」と説明し、理解を求めた。

九電は26日に純粋持ち株会社への移行を発表。本業の電力事業のほか再生エネルギー事業や海外事業などを子会社化することで、各事業での経営判断の迅速化を図る。原子力事業は引き続き九電が担う。

早田副社長は「原子力事業の安全確保はグループ全体の最重要項目」と強調。HD社長が九電の取締役を兼務し、原子力安全に対する責任を直接負うこと▽適正な事業運営に関してHDと九電が協定を締結すること▽社外取締役を含むHDの取締役会が協定の運用状況をモニタリングすること−などを説明した。

説明を受けた平尾副知事は「県としては（HD化で）経営の効率化ばかりが優先されるのではないかなどの懸念を伝えてきた。原発の安全を最優先し、説明責任を果たしてもらえるよう注視する」と応じた。

（松本紗菜子）