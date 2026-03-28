最後にレイエスの飛球が周東のグラブに収まると、深々と息をついた。激しい点の取り合いとなった開幕戦。宿敵に逆転勝ちし、選手とハイタッチした小久保監督は「開幕戦から本当にいい野球というか、すごい試合だった」と振り返った。

本塁打が計6本も飛び交った空中戦。初回に上沢が2発を浴びて3点を先制されたが、二回に栗原の1号2ランで流れを引き戻した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で苦しんだ近藤、昨季は不振の山川にも一発が飛び出した。

昨季も覇権を争った日本ハムとの開幕戦を、小久保監督は「一生を振り返った中でもすごく記憶に残る1日になる」と予想。試合前には選手に「打席、マウンドで勝負をしよう。あの場に立ったらやるかやられるかの勝負」と呼びかけた。

その言葉通り、采配も勝負に徹した。八回は先頭の今宮に送った代打野村が中前打。「（昨季は）古林（睿煬）を野村が打っているので決めていた」。ここから好機が広がり、牧原大が決勝の右犠飛。九回は守護神に指名した杉山が締めた。

「143分の1のスタートだけど、野球ファンにパ・リーグ、日本ハムとの対戦は面白いと思ってもらえた。ただ、こんなことをしていたら1年間もたんけど」。小久保監督も苦笑いした2年ぶりの開幕白星が、リーグ3連覇への第一歩となる。 （小畑大悟）