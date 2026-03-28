犯罪の被害者が、民事裁判で損害賠償を認められたにもかかわらず、加害者から支払われないまま泣き寝入りを強いられる。こうした理不尽な事例が後を絶たない。

一家の働き手を失い、生活が立ちゆかなくなる遺族も少なくない。これ以上、放置してはならない。国は早急に救済に乗り出すべきだ。

福岡地裁で今月、象徴する裁判があった。2001年に長崎県諫早市で小学1年の女児が殺害された遺族による訴訟で、判決が言い渡された。

遺族は無期懲役で服役している加害者の男（48）に損害賠償を求めていた。地裁は請求通り、約7千万円の支払いを命じた。

実に3度目の賠償命令である。過去2度とも同じ判決だったが、賠償金は受け取れなかった。民法上、確定判決に基づく賠償請求権は10年で時効になる。権利の消滅を回避するため、遺族は3度目の訴訟を起こしていた。

男は今回も命令に応じないとみられる。なすすべのない遺族の憤りはいかばかりか。

日弁連が18年に実施したアンケートによると、被害者が死亡して賠償が確定した事件の7割以上で賠償金が全く支払われていなかった。加害者に資力がないのが主な理由で、所在が分からなくなるケースも多いという。

諫早の女児の父親は、事件後に心的外傷後ストレス障害（PTSD）を発症し、経営していた工務店が廃業に追い込まれた。今も働くことがままならず、困窮している。

国は遺族に犯罪被害者給付金を支給している。被害者の年齢や直前の収入に応じて金額を決めているが、現状は不十分と言わざるを得ない。

24年に最低額を引き上げ、死亡事件は1千万円を超える支給水準となった。それでも交通死亡事故における自動車損害賠償責任保険金の平均に比べ、半額以下にとどまる。

独自の経済支援に取り組む自治体もある。ただ、どこに住んでいても公平に支援を受けられるよう、国が手だてを講じるのが筋だろう。

国が立て替える制度を導入してはどうか。判決が確定した段階で国が賠償金をいったん支払い、加害者からの回収も国が担う仕組みだ。ノルウェーやスウェーデンなど北欧の国が既に採用している。

警察庁の有識者検討会では財源などの懸念から、結論が先送りになった経緯がある。

政府は26年度からの第5次犯罪被害者等基本計画に、北欧での調査と公表を盛り込んだ。一刻も早く、立て替え制度の実現に向けた具体的な検討に入ってもらいたい。

欧米の先進国の経済的支援は日本より手厚い。近年は無差別殺傷事件が相次ぎ、誰もが被害者になり得る。国費による支援の拡充は、国民の理解を得られるはずだ。

被害者は「金目当てか」といった中傷や偏見にもさらされている。社会全体で根絶しなければならない。