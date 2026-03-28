北海道砂川市のハンターの男性が、猟銃の所持許可を取り消されたのは不当だとして道を訴えた裁判で、最高裁は２審判決を破棄し、道公安委員会の処分を取り消す判決を言い渡しました。



「ありがとうございました！！完全決着です！！これで終わりです！！」



（ハンター 池上治男さん）「長い戦いではあったが有意義な戦いでもあった」



砂川市のハンター・池上治男さんは２０１８年、ヒグマ駆除のため発砲した際、周辺の民家に銃弾が当たる恐れがあったことを理由に銃の所持許可が取り消されたのは不当だとして、道に処分の撤回を求めていました。





１審の札幌地裁は池上さんの訴えを全面的に認め、処分は違法としましたが、２審の札幌高裁は一転、１審判決を取り消し、池上さんは逆転敗訴していました。３月２７日、最高裁は「道公安委員会の処分は、鳥獣駆除にあたる民間人に萎縮的な影響を与え、裁量権の範囲を逸脱する」などとして、２審の判決を破棄する判決を言い渡しました。これにより、池上さんへの処分を違法として取り消す判断が確定しました。（ハンター 池上治男さん）「ハンター目線でごく常識的な判断をしてくれた。自判ということでこれで決着。これ以上ないような判決だと思う」今後、池上さんは再び猟銃を持つことが可能になります。