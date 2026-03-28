＜速報＞石川遼「68」、杉浦悠太「65」で暫定3位に浮上 大西魁斗は前半3つ伸ばして後半へ
＜クラブカー選手権 2日目◇27日◇ザ・ランディングスG＆アスレティックC（米ジョージア州）◇7185ヤード・パー72＞米国男子下部ツアーは第2ラウンドの競技が進行している。初日10位タイで滑り出した石川遼は、午前組でスタート。5バーディ・1ボギーの「68」で回り、トータル10アンダー・暫定3位タイ。好位置で週末を迎える。
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今季から米国男子下部ツアーに参戦している石川は、ここまで5戦して「アスタラ・チリクラシック」の26位タイが最高成績で、ポイントランキングは103位。6戦目で多くのポイントを稼ぎたいところだ。 石川と同じくツアールーキーの杉浦悠太は、この日8バーディ・1ボギーの「65」と伸ばして、石川と並んでトータル10アンダー。前日の48位タイから順位を上げて競技を終えた。 初日1アンダー・103位と出遅れた大西魁斗は午後組でスタート。前半を終えて3つスコアを伸ばしてトータル4アンダー。予選通過を目指して後半に入った。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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