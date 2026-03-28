ダウ平均は大幅続落、ソフトウェア関連などの売り目立つ＝米国株概況



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大幅続落。終値はダウ工業株３０種平均が７９３．４７ドル安の４万５１６６．６４ドル、ナスダック総合指数が４５９．７２ポイント安の２万０９４８．３６、S＆P５００が１０８．３１ポイント安の６３６８．８５。



中東情勢への根強い警戒感が株式市場の重石となった。週末に紛争が激化する可能性などを警戒して、ポジション整理の動きが見られた。時間外で売りが出ていたこともあり、寄り付きからマイナス圏になると、午前中は下げが一服する場面も見られたが、午後にかけて再び売りが強まった。



ＮＹ原油先物が上昇を続け、午後に１０１ドル台を付ける展開となっており、イラン紛争長期化の懸念を印象付けた。米債利回りの上昇も一時目立ち、ベンチマークとなる米１０年債利回りが東京市場での４．４０%前後から、ＮＹ朝に４．４８１９%まで上昇したことも株式市場の重石となった。米債利回りはその後いったん低下。昼前に４．４０%台を付ける動きとなった。この流れが午前の株安一服にもつながった。



マグニフィセントセブンは総じて軟調。時間外から売りが目立っていたメタ ＜META＞ が軟調地合いを維持し、４%前後の下げとなった。アマゾン ＜AMZN＞ やエヌビディア ＜NVDA＞ なども売りが目立っていた。



好決算を受けて時間外から１０%の上昇を見せていた発電のアルガン ＜AGX＞ は上げ幅を大きく拡大した。



米国食品医薬品局（FDA）が重度の白血球接着不全症I型（LAD-I）の小児患者向けKRESLADI™を承認したことを発表し、時間外で大きく買われていたバイオ医療のロケット・ファーマシューティカルズ ＜RCKT＞ は、ＮＹ市場に入って材料出尽くし感からの利益確定売りなどに押されて大きく下げた。



第１四半期の暫定決算がAI駆動型広告プラットフォームUnity Vectorの好調さから強気となったソフトウェアソリューションのユニティ・ソフトウェア ＜U＞ は好調さを維持した。



メタ ＜META＞ とのルイジアナ州北東部におけるハイパースケールデータセンターに関する新たな合意を発表した、総合エネルギー会社のエンタジー ＜ETR＞ も時間外での上昇を維持し、S＆P５００で上昇率１位となった。



その他全体を見るとソフトウェア関連の下げが目立った。ソフトウェアソリューションのデータドッグ ＜DDOG＞ はS＆P５００での下落率１位。ダウ採用銘柄ではセールスフォース ＜CRM＞ やシスコシステムズ ＜CSCO＞ に売りが出ていた。



アップル＜AAPL＞ 248.80（-4.09 -1.62%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 356.77（-9.20 -2.51%）

アマゾン＜AMZN＞ 199.34（-8.20 -3.95%）

アルファベットC＜GOOG＞ 273.76（-6.98 -2.49%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 274.34（-6.58 -2.34%）

テスラ＜TSLA＞ 361.83（-10.28 -2.76%）

メタ＜META＞ 525.72（-21.82 -3.99%）

エヌビディア＜NVDA＞ 167.52（-3.72 -2.17%）

アルガン＜AGX＞ 566.62（+155.77 +37.91%）

ロケット・ファーマシューティカルズ＜RCKT＞ 3.77（-0.92 -19.62%）

ユニティ・ソフトウエア＜U＞ 19.45（+2.32 +13.54%）

エンタジー＜ETR＞ 109.88（+7.02 +6.82%）

データドッグ＜DDOG＞ 114.48（-9.82 -7.90%）

セールスフォース＜CRM＞ 179.31（-6.33 -3.41%）

シスコシステムズ＜CSCO＞ 79.92（-2.24 -2.73%）



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