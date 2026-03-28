サッカーを中心に静岡県内の各種スポーツを熱く伝える静岡朝日テレビの「スポーツパラダイス」のＭＣに、サッカー元日本代表の柿谷曜一朗さん（３６）が就任することが決まった。柿谷さんは今年1月から不定期で番組ＭＣを務めてきたが、地上波のテレビ番組でレギュラーＭＣを務めるのは初めて。４月３日（金）からレギュラー出演し、静岡のスポーツを熱く届けていく。

大阪府出身の柿谷さんは、静岡県内クラブへの在籍経験はないものの、遠征や試合等で何度も訪れている。「サッカーのことに興味がある人たちが多すぎるぐらい…とにかくサッカーと言えばっていう県じゃないですかね」と静岡の印象を語る。

現役時代「ジーニアス」の異名を取り、天才的なプレーで観衆を魅了してきた柿谷さん。落ち着いた印象があるが、「静岡のチームの喜びの瞬間にちょっとでも携われたら。もう今、頭に静岡の選手ばっかりで。もっともっと静岡の良さを自分で知って、静岡のスポーツを盛り上げるために貢献していきたいです」と熱い言葉で意気込みを語った。

既に県内Ｊクラブを中心に練習・キャンプの取材に積極的に足を運んでいる。今後も「ジーニアス」ならではの視点で、どのようなスポーツの楽しみ方を教えてくれるのか、4月からの「スポーツパラダイス」に注目だ。

以下は柿谷さんの一問一答。

ーＭＣ就任の意気込みは？

前任（現藤枝監督・槙野智章氏）がすごくパワフルな方だったので（笑）、とにかくそのパワフルさは負けないように、プラス槙野くんが静岡をかなり盛り上げてくれたと思うので、その熱を冷まさないようにしたいです。僕自身、静岡の地でプレーしてきたわけではないですけど、これを機に、もっともっと静岡の良さを自分で知って、静岡のスポーツを盛り上げるために貢献していきたいなと思います。

ー.前任の槙野氏の反応はどうでしたか？

「曜一朗だったらしっかり後を任せられるから、静岡のこと、藤枝のことをよろしく」と言ってくれました。去年、僕がサッカーを辞めてからの 1年なんですけど、槙野くんにはすごく助けてもらいました。この次のバトンを受け継いだ僕としては、とにかく槙野くんと同じようにじゃなくて、槙野くんの思いも背負いながらやっていけたらいいかなと思います。