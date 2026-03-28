【グラスゴー（英国）27日＝金川誉】

日本代表は国際親善試合のスコットランド戦（２８日）に向けた前日会見を、試合会場のハムデンパークで行った。２０２６年北中米W杯を見据え、欧州遠征の初戦に臨む森保一監督は、スコットランド戦を「自分たちの現在地を知るためのハイインテンシティな戦い」と位置づけた。

負傷により不参加となったＤＦ富安健洋（アヤックス）について、初言及となった。「追加招集はしない。今のベストの最大値で戦う。チームとしても痛いですし、選手もつらい思いでいると思います。すべての選手にけがを治してもらい、プレーできる喜びを味わってもらうことを願いながら、最終的にＷ杯メンバーを決めていきたい」と話した。

ポジション別に焦点となるのは、絶対的軸だった南野拓実、久保建英が不在の「シャドー」の構成だ。今回はシャドーで、三笘薫と伊東純也というウィングバックでプレーしてきた選手を起用する可能性がある。「個の力で局面を突破し、得点を奪える２人。違いをもたらしてほしい」と期待を寄せる。一方で、鈴木唯、藤田、佐野航大、町野、塩貝、後藤と次々と名前を挙げ「明日は交代枠が１１人ある。先発、途中交代含め、シャドー以外にもいろいろ試したい」と、戦術の幅を広げる構えだ。

対戦相手のスコットランドについては、ＤＦロバートソン（リバプール）やＭＦマクトミネイ（ナポリ）ら世界トップクラスを擁し、ダイナミックな強度を誇るチームと分析。特有のフィジカルの強さに対しても、森保監督は一歩も引かない姿勢を求めている。

「フィジカルもテクニックも相手を上回ってほしい。欧州で日常的にタフな環境を戦い抜いている選手たちなら、自分の特徴を発揮して戦えると信じている」

W杯での「８試合（決勝進出）」を目標に掲げる指揮官。「誰が出ても、誰と組んでも機能するチームへ」。グラスゴーで、W杯に向けた最終段階の戦いが始まる。