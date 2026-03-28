女子フリー 演技する坂本花織＝プラハ（共同）

【プラハ共同】フィギュアスケートの世界選手権第3日は27日、プラハで行われ、女子は今大会で現役引退の坂本花織（シスメックス）が2年ぶり4度目の頂点に立った。浅田真央を上回る日本勢最多優勝。25歳のミラノ・コルティナ冬季五輪銀メダリストはショートプログラム（SP）に続いてフリーもトップとなり、今季世界最高で自己ベストを更新する合計238.28点を出した。

20歳の千葉百音（木下グループ）が自己最高の合計228.47点で銀メダルを獲得し、3位だった前回に続く表彰台。SP、フリーともに2位だった。五輪「銅」の中井亜美（TOKIOインカラミ）は200.00点でSPから一つ下げて9位。前回覇者で五輪女王のアリサ・リュウ（米国）は出場しなかった。

ニナ・ピンツァロネ（ベルギー）が3位。アンバー・グレン（米国）は6位で終えた。

アイスダンスのリズムダンス（RD）は吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が自己最高の72.33点で15位となり、上位20組による28日のフリーに進出した。ロランス・フルニエボードリー、ギヨーム・シゼロン組（フランス）が首位。