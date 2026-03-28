【グラビア】声優・井口裕香さんの水着姿！ オール水着グラビアマガジン「ENTAME 36℃」4号の表紙解禁
【「ENTAME 36℃」4号 通常版】 3月30日 発売 価格：1,870円 【「ENTAME 36℃」4号 特別版】 3月30日 発売 価格：1,870円
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「ENTAME 36℃」vol.04 通常版表紙 井口裕香 撮影・佐藤佑一
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徳間書店は、オール水着グラビアマガジン「ENTAME 36℃」の4号を3月30日に発売する。価格は1,870円。
表紙・巻頭を飾るのは、声優の井口裕香さん。時間がゆったりと流れる田舎町の古民家を舞台に、水着姿やバスルームでのカットや浴衣姿などを披露している。
また、ネット書店限定の「特別版」では福井梨莉華さんが表紙に。パンケーキを頬張り、カラフルな水着でのびのびとした時間を楽しんでいる。
「ENTAME 36℃」vol.04 特別版表紙 福井梨莉華 撮影・藤原宏
そのほかにも同号では、天野ちよさん、松本日向さん、紅羽りおさん、ときちゃんさんが登場している。
なお通常版、特別版ともにセブンネット限定で、特典ポストカード付きver.も発売される。
「ENTAME 36℃」vol.04通常版セブンネット限定ポストカード 井口裕香A
「ENTAME 36℃」vol.04通常版セブンネット限定ポストカード 井口裕香B
「ENTAME 36℃」vol.04通常版セブンネット限定ポストカード 井口裕香C
「ENTAME 36℃」vol.04通常版セブンネット限定ポストカード 松本日向
「ENTAME 36℃」vol.04特別版セブンネット限定ポストカード 福井梨莉華A
「ENTAME 36℃」vol.04特別版セブンネット限定ポストカード 福井梨莉華B
「ENTAME 36℃」vol.04特別版セブンネット限定ポストカード 天野ちよ