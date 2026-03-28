『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、内定ブルーはなぜ起きるのかについて著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

内定ブルーはなぜ起きるのか？

内定をもらった瞬間、多くの人はほっとします。しかしその一方で、なぜか気持ちが晴れない「内定ブルー」に陥る人も少なくありません。

その背景には、とある心理が隠されています。

実は、内定をもらったり、内定を承諾することは、将来への安心が確約されると同時に、“喪失”でもあります。ひとつの会社を選ぶということは、他の可能性を手放すということです。人は何かを得る喜びよりも、何かを失う痛みに強く反応する傾向があります。

「もっと良い会社があったのではないか」「他の選択肢を切ってしまっていいのか」という感情は、選択肢を閉じたことへの自然な反応です。内定ブルーは決断によって生まれる喪失感の表れでもあるのです。

決断には責任が伴う

就活中は「選ばれる側」です。しかし内定後は、「選ぶ側」になります。

最終的にどの会社に入るかを決めるのは自分自身です。親や友人、世間の評価ではなく、自分の意思で決める。その瞬間、決断の責任が自分に戻ってきます。

この責任の重さが、不安を生み出します。

「もし間違っていたらどうしよう」

「数年後に後悔したらどうするのか」

こうした思考は、自分の人生を自分で決める段階に入った証でもあります。自由は魅力的ですが、同時にプレッシャーも伴います。内定ブルーは、その責任を自覚したときに起きやすい反応です。

情報過多が不安を増幅させる

現代の就活では、SNSや口コミサイトを通じて膨大な情報が手に入ります。

内定を承諾した後でも、「あの会社のほうが年収が高い」「この企業は将来性があるらしい」といった情報が目に入ります。比較対象が無限に存在する環境では、「完璧な選択」を求めてしまいがちです。

しかし、完璧な会社は存在しません。どの企業にも強みと弱みがあります。

重要なのは、今の内定先で良かったのかと悩むことではなく、「選んだ会社でどう動くか」に視点を移すことです。あなたの未来は、会社選びだけで決まるわけではありません。そこでどのように行動し、どのような力を身につけるかが、その後のキャリアを形づくります。

内定ブルーを感じたときこそ、「自分はこれから入る会社で何をしたいのか」と考えてみてください。後向きになっているときこそ、次の一歩を前向きにするきっかけが隠れているかもしれません。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）