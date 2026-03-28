「スタイルも良いし魅力的」韓国人気チア、美脚も美くびれも大胆に見せつける超ミニ短パンSHOT

台湾プロ野球などで人気の韓国チアリーダー、イ・ダヘがアイドルさながらのビジュアルで見る者を魅了している。

【写真】イ・ダヘ、目を疑う非現実的ボディ

公開された写真には、自身がアンバサダーを務める回転寿司チェーンでさまざまなポーズを披露するイ・ダヘが写っている。

何より目が久野はマスタードイエローのニットセットアップ。ホルターネックのトップスにミニ丈のパンツを組み合わせた大胆なコーディネートで、華奢な肩のラインや引き締まったウエスト、スラリとした脚線美を惜しげもなく見せつけていた。

この投稿には、「黄色がお似合い」「ダヘさん大好きです」「スタイルも良いし魅力的」「最高に可愛いです！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

1999年8月4日生まれのイ・ダヘは、2019年からチアガールとして活動を開始。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務める一方、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースではリポーターとしても活躍している。2023年以降は台湾を拠点に活動の幅を広げ、現地での高い人気を背景に、2024年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手デビューも果たしている。