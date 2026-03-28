ロバートソン対遠藤航は実現せず「彼がここにいないのは残念」 日本代表の印象は「質が高く、エネルギッシュ」

ロバートソン対遠藤航は実現せず「彼がここにいないのは残念」 日本代表の印象は「質が高く、エネルギッシュ」