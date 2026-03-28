ロバートソン対遠藤航は実現せず「彼がここにいないのは残念」 日本代表の印象は「質が高く、エネルギッシュ」
スコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンがキリンワールドチャレンジ2026 日本代表戦の前日会見に登壇した。
今回はケガのため選外となっているが、日本代表キャプテンの遠藤航とはリヴァプールでチームメイトだ。「正直、彼がここにいないのは残念です。ワタ（遠藤の愛称）のケガは不運でした」と語り、「試合が発表された時から楽しみにしていましたし、試合について話しながら少し冗談を交わすこともありました」と明かした。
日本代表については「本当に強いチームです。質が高く、エネルギッシュで、一生懸命にプレーする素晴らしいナショナルチームだと思います。明日の試合は厳しいものになるでしょう」と言及。「もちろん勝ちたい」と意気込んだ一方、「ワールドカップに向け、ベストな準備をすることが目的です。この試合はその準備の一環となります。明日の試合を心から楽しみにしていますし、チーム全員が期待しています」と話した。
今回はケガのため選外となっているが、日本代表キャプテンの遠藤航とはリヴァプールでチームメイトだ。「正直、彼がここにいないのは残念です。ワタ（遠藤の愛称）のケガは不運でした」と語り、「試合が発表された時から楽しみにしていましたし、試合について話しながら少し冗談を交わすこともありました」と明かした。