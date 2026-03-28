佐久間大介、DJプレイにハマる!?「音出たとき楽しいかも！今の気持ちいい！」

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佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。

3月28日の放送では、フェスやクラブで世界中の観客を音楽で魅了する「DJ」を深掘りする。

■活躍の場はクラブやフェスだけではない！ 進化するDJの世界

今回、取り上げるのは、EDM（エレクトロニックダンスミュージック）やヒップホップなど、思わずノリノリで踊りたくなるような音楽をかけて会場を盛り上げるDJ。

有名なDJが集う世界最大級のEDMフェスは約40万人を動員し、今年行われた『ミラノ・コルティナ冬季オリンピック』では選手入場の行進曲をDJが担当するなど、世界中から注目を集めるDJという存在。

ただ佐久間は「正直、本当に僕はこうやってる（DJの動作）のも何が行われているのか（わかっていない）」といい、日村もそれに同調。どうやらふたりともDJについてあまり詳しくないようだ。

そこで、DJの知られざる魅力をサクヒムに教えるキャラクター“おしつじさん”として、ヒップホップDJでは初めてとなる武道館ワンマンライブを成功させたDJ CHARI（DJ チャリ）と、DJの世界大会で史上最年少、アジア人で唯一優勝経験のあるDJ SHINTARO（DJ シンタロウ）を迎えて深掘りしていく。

まず知っておきたいのはDJに欠かせない機材。曲同士をミックスするための「ターンテーブル」や音を調整する「ミキサー」が、DJプレイの必須アイテムと言える。

DJ CHARIは「（ターンテーブルを指し）こっちの曲からこっちの曲につなぐっていうのが、DJの基本なんですよね」「ヘッドホンで流していないほうの曲を聴いて、それをうまくリズムをここで合わせてミックスするっていう感じですね」といい、DJの基本となるプレーについて解説。

■さらなるDJの奥深いプレイ内容にせまる

番組では、DJの機材に実際に触れ、実演しながら「確かな技術で魅せる！ テクニックを競う新たなDJ文化」「DJたちの圧巻のパフォーマンスで大盛り上がり！」「数々のヒット曲を生む“次世代のDJ”が登場！」という3つの推しポイントを解説していく。

スタジオではおしつじさんたちが、DJの基本動作やテクニックをサクヒムに直接伝授。DJプレイを体験してみた佐久間は「音出たとき楽しいかも！ 今の気持ちいい！」とすっかりDJにハマる!? おしつじさんも「素晴らしい」と評価した佐久間のDJ能力とは？

そしてDJ CHARIは、スタジオで Snow Manの楽曲をつなぐスペシャルメドレーを披露。さらに次世代DJが佐久間と日村のボイスを使って、番組のオープニングを独自にアレンジする。 佐久間も「かっけー！」と感動するその出来栄えとは？

当初DJには詳しくなかったものの、徐々に様々な魅力を知っていくサクヒム。はたしてふたりにとってDJという存在は“推し”となるのか？

なお、TVerでは放送後から地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。

■番組情報

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

03/28（土）23:30～23:55

出演：佐久間大介（Snow Man） 日村勇紀（バナナマン）

■関連リンク

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/