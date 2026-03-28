福山雅治（57）が4月11日スタートの日本テレビ系の連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜後9・00）の主題歌を書き下ろした。タイトルなどの詳細は後日発表される予定。

「ライオンの隠れ家」などで知られる徳尾浩司氏による、フリースクール「ユカナイ」が舞台のオリジナルヒューマンドラマ。町田啓太が演じる主人公・浮田タツキが学校に通えない子供たちが過ごすフリースクールのスタッフとして、子供たちと一緒に笑い、泣き、迷いながらも多様化する生き方に希望を見いだしていく姿を描く。

町田は「楽しいことだけ、やろう！」と子供たちと遊んでばかりの教室長役。女優・松本穂香がタツキの同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく役を演じる。

主題歌は福山がドラマのために制作するオリジナル楽曲。書き下ろしの新曲ということもあり、福山がドラマの物語や世界観にどのような息吹を吹き込むのか。ドラマのエンディングや劇中の重要なシーンを彩る楽曲に期待が集まる。

町田、松本のほか、タレントの藤本美貴が料理や衛生面を担当するスタッフとして約16年ぶりにドラマ出演。12年ぶりに同局ドラマに出演する寺田心が大学生のボランティアスタッフを演じ、三遊亭好楽、比嘉愛未、江口洋介らの出演も発表されている。