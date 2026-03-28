「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）

春のスプリント頂上決戦の展開は、名手の動向が大きな鍵を握りそうだ。昨年８月に同舞台で行われたＣＢＣ賞を逃げて制しているインビンシブルパパは７枠１５番に決定。伊藤大師は「枠はそこまで気にしていなかった。（ＣＢＣ賞では）１７番ゲートでもやっているしね」と気にしていない様子。

それでも、枠順の並びを確認すると、道中の隊列について思案する。先行力のあるピューロマジックが１０番、ジューンプレアが大外の１８番に入ったからだ。トレーナーは「ピューロマジックは内だから見ながら行けるけど、外のジューンブレアは（武）豊さんがどう出るか。周りに馬がいるのが嫌なので、ハナが理想なのかなと」と、４０年連続でＪＲＡ重賞制覇を達成したレジェンドがハナを切ると想定した。

ではインビンシブルパパはどうするのか。「３コーナーと直線の入りがポイントですね。中山はタイトなコースでごちゃつくので、この馬には中京の方が舞台は合っていると思います」とコース適性には自信をのぞかせる。指揮官はもまれずに２、３番手から運ぶレースが理想だと示唆した。

２７日朝は美浦の森林馬道で運動。木曜に発表された事前馬体重は５２８キロで前走比プラス１４キロ。「変わらず雰囲気はいいし、プラス１０キロくらいで出せればいいね」と状態面に不安がないことをアピールした。一瞬の判断が勝負の明暗を分ける電撃の６Ｆ戦。ＣＢＣ賞Ｖから４戦連続でコンビを組む佐々木の決断に全てを委ねるつもりだ。