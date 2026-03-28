佐久間大介、DJの才能が開花？ Snow ManのスペシャルDJメドレーに大興奮
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう28日に放送される。
【番組カット】楽しそう！DJプレーに盛り上がる佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回はフェスやクラブで観客を沸かす「DJ」を深掘りする。
スタジオには、おしつじさんとして、ヒップホップDJでは初めてとなる日本武道館ワンマンライブを成功させたDJ CHARI（チャリ）と、DJの世界大会で史上最年少、アジア人で唯一優勝経験のあるDJ SHINTARO（シンタロウ）というビッグゲストが登場。「正直、本当に僕はこうやってる（DJの動作）のも何が行われているのか（わかっていない）」という佐久間とそれに同調する日村に対し、DJに欠かせない機械やDJプレイの必須アイテムを紹介する。
さらにDJ CHARIは基本となるプレーについても解説。基本動作やテクニックを伝授され、体験した佐久間は、「音出たとき楽しいかも！今の気持ちいい！」と興奮がおさまらない。おしつじさんに「素晴らしい」と絶賛された、佐久間のDJとしての才能が開花する場面にも注目だ。
さらに、次世代DJが佐久間と日村のボイスを使って、番組のオープニングを独自にアレンジするコーナーも。出来栄えには思わず佐久間も「かっけー！」と感動。佐久間＆日村は、曲同士をつなげてミックスさせるだけではない、DJの奥深さに魅了される。
【番組カット】楽しそう！DJプレーに盛り上がる佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回はフェスやクラブで観客を沸かす「DJ」を深掘りする。
さらにDJ CHARIは基本となるプレーについても解説。基本動作やテクニックを伝授され、体験した佐久間は、「音出たとき楽しいかも！今の気持ちいい！」と興奮がおさまらない。おしつじさんに「素晴らしい」と絶賛された、佐久間のDJとしての才能が開花する場面にも注目だ。
さらに、次世代DJが佐久間と日村のボイスを使って、番組のオープニングを独自にアレンジするコーナーも。出来栄えには思わず佐久間も「かっけー！」と感動。佐久間＆日村は、曲同士をつなげてミックスさせるだけではない、DJの奥深さに魅了される。