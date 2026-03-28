福山雅治、町田啓太主演『タツキ先生は甘すぎる！』主題歌を書き下ろし “フリースクール”が舞台のドラマ
シンガーソングライター・俳優の福山雅治が、町田啓太が主演を務める日本テレビ系4月期土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（4月11日スタート、毎週土曜 後9：00）の主題歌を担当することが28日、発表された。
【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
主題歌は、福山がドラマのために制作するオリジナル楽曲。タイトルなどの詳細は後日発表される予定となっている。書き下ろし楽曲ということもあり、福山がドラマの物語や世界観にどのような息吹を吹き込むのか期待が高まる。
【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
主題歌は、福山がドラマのために制作するオリジナル楽曲。タイトルなどの詳細は後日発表される予定となっている。書き下ろし楽曲ということもあり、福山がドラマの物語や世界観にどのような息吹を吹き込むのか期待が高まる。