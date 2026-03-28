¡Ú¥Î¥¢¡Û·ý²¦ GHC¥¿¥Ã¥°Àï¤Ï²¦¼Ô¡¦ÆâÆ£Å¯ÌéÁÈ¤Î¶ìÀï¤òÍ½ÁÛ¡Ö£¹ÂÐ£±¤ÇOZAWAÁÈ¤«¤Ê¡×
¡¡¥Î¥¢¤Î·ý²¦¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£³¡Ë¤È£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¹¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¡Ê£´·î£±£²Æü¡¢Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë£Ì£Ô£Ê¤ÎÆâÆ£¡¢£Â£Õ£Ó£È£ÉÁÈ¤Ï£Ö£³Àï¤Ç¶Ë°·³¡Ö£Ô£Å£Á£Í£²£°£°£°£Ø¡Ê£Ô£²£Ë£Ø¡Ë¡×¤Î£Ï£Ú£Á£×£Á¡¢À¯²¬½ãÁÈ¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£²¦ºÂÀï¤òÁ°¤ËÎ¾¼Ô¤¬ÀåÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢£²£³Ç¯£±·î¤ËÅö»þ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹½êÂ°¤À¤Ã¤¿ÆâÆ£¤ÈÃÄÂÎ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¹³Áè¤ò¹Ô¤¤¡¢º£Ç¯£±·î¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤ÇÆâÆ£¤¬ÅÅ·â»²Àï¤·¤¿»þ¤Ë¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Àõ¤«¤é¤Ì°ø±ï¤Î¤¢¤ë·ý²¦¤¬¤³¤Î°ìÀï¤Ë¸ÀµÚ¡£¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö²¶¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤âÉé¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö£¹ÂÐ£±¤Ç£Ï£Ú£Á£×£ÁÁÈ¤«¤Ê¡×¤È¼ã¤¥«¥ê¥¹¥Þ¤Î¾¡Íø¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡·ý²¦¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ°¤ÎÁ°¾¥Àï¡Ê£²£µÆü¡¢ÉÊÀî¡Ë¤ò¸«¤Æ¤â£Ï£Ú£Á£×£Á¤¬²¿Ëç¤«¾å¼ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¿¡£¡ÊÆâÆ£¤Ï¡ËÀÎ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ°¤«¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤±¤ÉÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÌÜ¤«¤é¤·¤¿¤é¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¥¢¥¤¥Ä¡ÊÆâÆ£¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î°¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ïº£Ç¯¤Î£±·î£±Æü¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤é¤¢¤ëÄøÅÙÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡£¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤êÌá¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¤³¤Î»î¹ç¤ÇÅö»þ£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿·ý²¦¡¢´ÝÆ£ÀµÆ»ÁÈ¤ÏÆâÆ£ÁÈ¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ý²¦¤ÏÆâÆ£ÁÈ¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢µ»ÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÎÉ¬Í×À¤òÎÏÀâ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤òÁá¤¯²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ê¡£²¿¤Ê¤é²¶¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¼ÒÄ¹¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¡×¤ÈºòÇ¯£±£±·î¤ËÆâÆ£¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò£Õ£Î£Ð£Á£Ó£Ï¤¬ÅÝ»º¤·¤¿¤³¤È¤òº£¤µ¤é¤Ê¤¬¤é°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£