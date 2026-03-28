大西流星＆道枝駿佑・長尾謙杜＆藤原丈一郎が観覧車でサシトーク 『なにわ男子の逆転男子』特別企画がTELASAで配信
7人組グループ・なにわ男子が出演する28日のテレビ朝日系バラエティー『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜 後3：30）は、“逆転男子を1番愛してるのは誰だ？”を問う『番組愛SP』を放送する。さらに地上波放送終了後からはTELASA（テラサ）にて、『なにわ男子の逆転男子』放送200回突破記念の特別企画で放送された「絆男子」の“未公開ペアによるトーク”が独占配信される。
【番組カット】いい笑顔！観覧車で語り合う道枝駿佑＆大西流星
昨年10月に番組放送200回突破を記念し、なにわ男子の絆を試すSPロケ企画として登場した「絆男子」では、巨大アドベンチャーリゾートを貸し切り、7人の結束力を試す数々の過酷なミッションに挑んだ。そのなかでは観覧車の密室での「絆トーク」として西畑大吾＆高橋恭平＆大橋和也が観覧車という狭い空間の中で、互いへの思いやプライベートに関することなどを赤裸々に語り合い、なにわ男子としての絆を再確認した。
きょうから配信開始されるTELASAオリジナルコンテンツでは、未公開ペアによる「絆トーク」を特別公開。大西流星＆道枝駿佑、長尾謙杜＆藤原丈一郎による2人きりの観覧車トークに注目だ。
メンバー最年少の長尾と最年長の藤原の「絆トーク」では、藤原、長尾、高橋の3人で行ったプライベートでの釣りの話や、最近お互いが「どんな作品でどんな役を演じているか」といった会話が展開。1月に成功させた単独ドーム公演に向けての意気込みや、先輩であるSUPER EIGHTのすごさなどを2人きりで語り合う。
また2人の会話の中で飛び出したのが「高橋恭平のトリセツ」。クールでマイペースなイメージの強い高橋だが、藤原＆長尾によると「◯◯すれば、何でもやってくれる」そうで…。果たして2人が語る高橋のトリセツとは。
そしてO型コンビの大西＆道枝からは、同じ高校に通っていたデビュー前の思い出話が次々飛び出す。「学校帰りにアメリカ村に遊びに行ってから稽古場に行っていた」など、2人だからこその思い出話が盛りだくさん。また、デビュー前にスタートしたなにわ男子の冠番組についての思いも。当時を振り返り、道枝は「まだジュニアだった時に番組をやらせてもらえてありがたかった」と、感謝の言葉を…。大西も目まぐるしかったデビュー年を回想し、「エグいことやらせてもらってたけど、今やれって言われても無理かも！」と、あらためてデビューからの月日に思いを馳せる。
さらに、ここ半年ほどで変わってきたというグループの空気感。「ファンの皆さんにもこのいい雰囲気を感じてもらえたらいいな」と話す道枝に、大西は「そのいい空気作ってるのはみっちーだと思う」と率直な思いを明かす。そんな2人が、2021年7月28日のデビュー発表の前日にしていた“ある会話”とは。当時の貴重な写真なども飛び出し、道枝と大西の揺るぎない絆があらためて明らかになる。
昨年10月に番組放送200回突破を記念し、なにわ男子の絆を試すSPロケ企画として登場した「絆男子」では、巨大アドベンチャーリゾートを貸し切り、7人の結束力を試す数々の過酷なミッションに挑んだ。そのなかでは観覧車の密室での「絆トーク」として西畑大吾＆高橋恭平＆大橋和也が観覧車という狭い空間の中で、互いへの思いやプライベートに関することなどを赤裸々に語り合い、なにわ男子としての絆を再確認した。
きょうから配信開始されるTELASAオリジナルコンテンツでは、未公開ペアによる「絆トーク」を特別公開。大西流星＆道枝駿佑、長尾謙杜＆藤原丈一郎による2人きりの観覧車トークに注目だ。
メンバー最年少の長尾と最年長の藤原の「絆トーク」では、藤原、長尾、高橋の3人で行ったプライベートでの釣りの話や、最近お互いが「どんな作品でどんな役を演じているか」といった会話が展開。1月に成功させた単独ドーム公演に向けての意気込みや、先輩であるSUPER EIGHTのすごさなどを2人きりで語り合う。
また2人の会話の中で飛び出したのが「高橋恭平のトリセツ」。クールでマイペースなイメージの強い高橋だが、藤原＆長尾によると「◯◯すれば、何でもやってくれる」そうで…。果たして2人が語る高橋のトリセツとは。
そしてO型コンビの大西＆道枝からは、同じ高校に通っていたデビュー前の思い出話が次々飛び出す。「学校帰りにアメリカ村に遊びに行ってから稽古場に行っていた」など、2人だからこその思い出話が盛りだくさん。また、デビュー前にスタートしたなにわ男子の冠番組についての思いも。当時を振り返り、道枝は「まだジュニアだった時に番組をやらせてもらえてありがたかった」と、感謝の言葉を…。大西も目まぐるしかったデビュー年を回想し、「エグいことやらせてもらってたけど、今やれって言われても無理かも！」と、あらためてデビューからの月日に思いを馳せる。
さらに、ここ半年ほどで変わってきたというグループの空気感。「ファンの皆さんにもこのいい雰囲気を感じてもらえたらいいな」と話す道枝に、大西は「そのいい空気作ってるのはみっちーだと思う」と率直な思いを明かす。そんな2人が、2021年7月28日のデビュー発表の前日にしていた“ある会話”とは。当時の貴重な写真なども飛び出し、道枝と大西の揺るぎない絆があらためて明らかになる。