演歌界のスターを父に持つ兄弟デュオ、弟はレコ大新人賞、兄は日本作詩家大賞で入賞
木村竜蔵・木村徹二兄弟が、30日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)木村竜蔵、木村徹二 ＝テレビ朝日提供
父は演歌界のスター・鳥羽一郎、叔父は山川豊という音楽一家で育った竜蔵と徹二。兄弟デュオ・竜徹日記で活動しながら、弟の徹二は4年前に演歌歌手デビューを果たし、日本レコード大賞で新人賞を受賞、一方の兄・竜蔵は弟の楽曲の作詞・作曲を手掛け、日本作詩家大賞で入賞するなど、兄弟で注目を集めている。
父と叔父を含む家族4人で行うコンサートも人気で、芸能界にも2人の歌声のファンは多く、坂東玉三郎もその一人だという。
(左から)木村竜蔵、木村徹二 ＝テレビ朝日提供
父は演歌界のスター・鳥羽一郎、叔父は山川豊という音楽一家で育った竜蔵と徹二。兄弟デュオ・竜徹日記で活動しながら、弟の徹二は4年前に演歌歌手デビューを果たし、日本レコード大賞で新人賞を受賞、一方の兄・竜蔵は弟の楽曲の作詞・作曲を手掛け、日本作詩家大賞で入賞するなど、兄弟で注目を集めている。
父と叔父を含む家族4人で行うコンサートも人気で、芸能界にも2人の歌声のファンは多く、坂東玉三郎もその一人だという。