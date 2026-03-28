今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんたちのお話。投稿主さんが、ラタンバスケットを買ってきたところ、猫ちゃんたちはある行動をとったようで、その様子がSNSで話題となりました。

投稿はThreadsにて、7000回以上表示。たくさんのThreadsユーザーたちの目に留まりました。

【写真：収納を整理するために『ラタンバスケット』を購入→タグを切って戻ってきたら、猫たちが…笑ってしまう瞬間】

収納整頓のために買ったラタンバスケットが…

今回、Threadsに投稿したのは「アルとフォルテ」さん。登場したのは、猫のアルちゃんとフォルテちゃんです。

その日、投稿主さんは収納を整理するため、ラタンバスケットを購入されたとのこと。早速使おうと、商品タグを外しゴミ箱に捨てに行ったところ…一瞬の隙をついて猫ちゃんたちがバスケットの中に侵入。そのまま陣取ってしまったようです。

たしかに、バスケットのようなものは猫たちが気に入りやすい場所。加えて、ラタンは植物性で通気性もいいため、居心地もよさそう。アルちゃんとフォルテちゃんが忍び入るのも無理はないかもしれません。それにしても、投稿主さんの一瞬を突く早業。さすがは猫ですね。

ラタンバスケットを占領した猫たちに猫好きたちも爆笑

買ってきたばかりのラタンバスケットを占領したアルちゃんとフォルテちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「なかなかよいぞ、かいぬし」「乗っ取られましたね」「良いの、買ってきてくれたね。ありがとにゃん。」などの声が多く寄せられていました。アルちゃんとフォルテちゃんの可愛さに多くの猫好きたちがほっこり癒されたようです。

Threadsアカウント「アルとフォルテ」では、猫のアルちゃん＆フォルテちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛くてモフモフな猫たちの投稿は、いつ見ても癒されます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「アルとフォルテ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。