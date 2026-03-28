︎1.キャリーケース

猫が緊急の怪我や不調の時、何よりも大切なのは一刻も早く動物病院に連れて行くことです。そのために必ず必要なのがキャリーケースです。

車移動や徒歩の時に猫の体を動かさない状態で運ぶために使うのはもちろん、タクシーなどで動物病院に向かう際は猫の全身が完全に隠れている状態のキャリーケースに入っていないと、乗車ができないところが多いです。

猫が完全に横になっても、頭から足まで曲がることなく収まる大きさを選びましょう。キャリーケースは全面と上面の両方に扉があり、かつ上下で分解できるものを選ぶと、動物病院のスタッフもスムーズな緊急対応がしやすくなります。さらに、開けなくても中の様子が見えるキャリーケースを選ぶと移動中にも様子が確認しやすくなります。

キャリーケースは常に猫が生活する空間に置いておき、ベッド代わりや猫の隠れ場所として利用しましょう。動物病院に行く時にだけ出してきて入れようとすると、猫は病院に行きたくなくて激しく抵抗する場合が多いです。緊急時に素早く動物病院へ移動するためにも日頃からキャリーケースに慣れておくことが大切です。

︎2.洗濯ネット

急な不調や怪我の時、猫は自分の身に起きたことに驚きパニックになることが多いです。そんな愛猫を見て、同時に飼い主さんもパニックを起こしてしまうと、2次的な事故が起こりやすくなります。その代表例が脱走です。

意外かもしれませんが、動物病院に連れてこようとした際に車から脱走するケースや、動物病院の駐車場で猫が脱走してしまうケースはとても多いです。キャリーケースの扉の閉め忘れで脱走したり、様子を見ようと扉を開けた時に脱走したり、キャリーケースが壊れていて持ち上げたりした際に壊れて脱走したりします。

そんな時、猫が洗濯ネットに入っていると万が一脱走をしても捕まえやすくなりますし、猫も逃げにくくなります。また、動物病院で処置をする際にも動物病院のスタッフが猫を扱いやすくスムーズに治療が開始できます。

猫を家の外に移動する時には、洗濯ネットに全身を入れた状態でキャリーケースに入れる形が望ましいです。

︎3.噛みつき防止手袋

急な体調不良や怪我が発生すると、触られるのを嫌がることが多いです。特に急激な痛みがある場合には、猫自身もパニックになってしまっているので、普段は大人しい猫でも爪や歯を使って全力で攻撃してくる事が少なくありません。

しかし、動物病院に行くためには猫を捕まえてキャリーケースに入れなければなりません。そんな時のために、噛みつき防止用の手袋があると飼い主さんも怪我を負う事なく、スムーズに猫を捕まえて動物病院に連れて行きやすくなります。

インターネットで「ペットグローブ」と検索すると買うことができるため1つ手元に持っておくと安心です。

︎4.検査のデータ

急な体調不良や怪我の時、曜日や時間帯によってはいつも通っているホームドクターが開いているとは限りません。そんな時、いつもと違う動物病院でスムーズに治療をしてもらう為にも、血液検査やその他の検査データがあるとスムーズに治療を行うことができます。

また健康時の検査データがあると異常も見つけやすいです。検査データはまとめて保存しておきすぐに取り出せる場所に置いておきましょう。

︎5.緊急時用のメモ

緊急時は飼い主さんも気が動転してしまい冷静に行動を取るのはとても難しくなります。万が一に備えて、いつものホームドクターや夜間に開いている動物病院の電話番号と住所は紙に書いて控えておきましょう。

また、状況によってはタクシーで動物病院まで行かなくてはならない場合もあるかもしれません。ペットが乗車可能なタクシー会社の電話番号も控えておきましょう。

これらのメモは家族全員が見える場所に貼っておく事がおすすめです。

︎まとめ

急な体調不良や怪我の際に、自己判断で対処をするとかえって具合が悪くなってしまう場合もあります。まずは動物病院に連絡をし指示を仰ぎましょう。

緊急時に焦って冷静な判断や行動が難しくなるのは誰でも同じです。その為にも日頃から緊急時をシミュレーションし、必要なものを揃えたり、行動の流れを把握しておく事が、愛猫の命を守ることに繋がります。

(獣医師監修：葛野宗)