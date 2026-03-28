結んでも下ろしてもキマる♡【40・50代ママ】に推したい「長めレイヤーヘア」

忙しいママ世代には、結んでも下ろしても決まるヘアスタイルが理想的かも。軽さと扱いやすさを両立させた「長めレイヤーヘア」ならスタイリングしやすく、忙しい朝でもこなれた印象に仕上がりそうです。今回は、40・50代の大人世代にぴったりなデザインを@kaihatsu_tomoyaさんのInstagram投稿からピックアップ。頼れるヘアスタイルをぜひチェックしてみて。

風になびくような毛流れが上品

風になびくような毛流れが上品な長めレイヤーヘア。レイヤーによってふんわりとした立体感がプラスされ、ペタンコになりがちな髪にボリューム感を演出してくれそうです。レイヤーを入れすぎずに仕上げているため、いざという時に結べるのも嬉しいポイントです。

根元が立ち上がりやすく、かきあげもOK

こちらは、トップにふんわりとした立体感がプラスされているのがポイント。レイヤーによって根元が立ち上がりやすくなることで、かきあげやすいヘアスタイルに。女性らしくヘルシーな色気を演出できそうです。

落ち着きがあり幅広いシーンにマッチ

ツヤ感のある暗髪にレイヤーが映えるヘアスタイル。表面のレイヤーが軽やかさをプラスしています。落ち着いた印象なので、オフィスシーンやフォーマルシーンにもぴったり。上品でありながら華やかさを演出できる、大人女性にぴったりなヘアスタイルです。

軽やかな雰囲気が春にぴったり

こちらは、毛先に自然な動きが演出されていることで春にぴったりな軽やかな仕上がりに。長めレイヤーに明るめのカラーがマッチしています。程よいレイヤーでまとまり感があり、扱いやすいのも嬉しいポイント。髪のパサつきや広がりが気になる大人世代にもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri