開幕当日…選手、スタッフに64万円の高級腕時計をプレゼント

米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスと開幕戦を戦い8-2で勝利した。試合前には、大谷翔平投手が全選手に4000ドル（約64万円）のセイコーの高級腕時計を贈ったことが話題に。プレゼントされた側からも驚きの声が止まらない。

米スポーツ専門局「ESPN」のアルデン・ゴンザレス記者は27日の試合開始2時間ほど前に、自身のXで「ドジャースの選手たちはロッカールームで2個のギフトをもらった。デーブ・ロバーツからトラベラー・ウイスキーのボトル。ショウヘイ・オオタニから『Let’s three-peat（3連覇しよう）』と書かれたカードとともに4000ドルのセイコーの腕時計」とつづった。大谷とセイコーはグローバルパートナーシップを結んでいる。

地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のドジャース番マディー・リー記者はXに、ミゲル・ロハスの「あの腕時計は、我々みんながずっと大切にとっておくだろうね。そして、世界最高の野球選手が2026年の開幕戦で腕時計をくれたことを永遠に覚えているだろう」というコメントを紹介した。

また専門メディア「ザ・ドジャース・ブリード・ロス・ポッドキャスト・ネットワーク」公式YouTubeが公開した試合後会見では、デーブ・ロバーツ監督が「大谷が同僚に時計をプレゼントしたというが受け取ったか」という問いに「私も受け取った。本当に寛大で思慮深い。我々みんなが感謝しているよ。これが3年目だけれど、毎年開幕戦にギフトをくれる。本当に思いやりがあるよね」と感謝していた。

さらに山本由伸投手も「シンプルにうれしく思いますし、スタッフの方もすごくうれしそうにしてたので、さすがな存在だと感じました」。スケールの大きなプレゼントに感嘆しきりだった。



（THE ANSWER編集部）