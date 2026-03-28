「後ろを向いてみな」マンション階段で不審者に狙われた女性を救った“謎の警告”　「あの声がなければ、第2の被害者は私だった」

霊的な存在を信じるかは人それぞれだが、危機一髪の状況で得体の知れない存在に助けられたと感じた人もいる。投稿を寄せた40代女性は、そうした経験が複数回あると語る。母の実家にもそうした「オカルト的な話」があるそうだが、今回は女性自身が学生時代に遭遇した不気味な体験を明かしてた。（文：湊真智人）

階段のあとをつけてくる謎の男「目が合うと止まる」

それは女性が当時住んでいたマンション団地での出来事だ。夏の夕方、ピアノ教室の帰りに自宅のある4階まで階段を上がり2階へさしかかった時、不意にこんな声を耳にした。

「『後ろを向いてみな』と男の人の声が聞こえ……」

だが後ろはおろか、周囲にも人影は見当たらなかった。しかしふと下を見ると、思いがけない光景が飛び込んできた。

「知らない男の人が丁度階段を上がってこようとしていて、その人と目が合ったと思ったらその人は昇るのをやめ、私が気にせずまた階段を昇ろうとしたら上に上がってこようとする」

明らかに女性の動きに合わせてついてきている。確かに怪しい。女性が、階段の下にいる不審者をじっと見据えてみると……。

「これはおかしいと思い凝視したらいなくなりました。私は怖くなって3階の知り合いの家でひとまず避難してから帰宅しました」

付近で事件「犯人は捕まっていないと聞いたばかり」

実は当時、女性が住んでいたエリア周辺では物騒な事件が起きていた。

「付近で不審者が後をつけて女子学生の家の中に入り込む事件があり、犯人は捕まっていないと聞いたばかり」

「あの声がなければ第2の被害者は私だったかもしれません」

女性は間一髪で事なきを得たと考えているようだ。そして、「あの声は一体誰なのか、今も謎です」と投稿を結んでいる。

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