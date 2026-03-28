「家では綺麗にしてるはずの女性が…」トイレを“半端ない位に汚す”人たち　清掃員が憤る“日本人のマナー”のダメすぎる実態

職場や公共の場にあるトイレは、毎日誰かが清掃してくれているからこそ綺麗に保たれている。しかし、それをいいことに、使い方がひどい人もいるようだ。ビルの清掃をしている大阪府の60代女性は、その清掃現場で直面する惨状について投稿を寄せた。

「本当に同じ人が汚しているなとつくづく感じます！わざとかな？と思わせる位に…」

女性は、職場の共有スペースを当然のように汚していく人たちへの不満を爆発させた。（文：境井佑茉）

「女性も目を疑うような汚し方をして……」

「清掃員のしごとやからとか、わざと汚してる、信じられない位半端ない位に汚す人が多々おられます！男性のみならず女性の方も居られ本当に呆れてしまいます！」

最低限の汚れは自分でサッと拭き取れば、清掃がスムーズになり「いつも綺麗に気持ち良く過ごせるだろうに…」と胸の内を明かす。

また、トイレだけでなく、キッチンや水回りでも目を疑うような使われ方をしているという。

「トイレのみならずキッチン水回りでも同様に、自分のお家ではキチンとしているであろう女性も目を疑うような汚し方をして平気でいらっしゃる方々が、恥ずかしながら日本人にも沢山居られる事が凄く残念です！」

「便座を上げると爆発したように便の花火状態」

岐阜県の女性（70代〜）は「お掃除歴20年のパート」。やはり、決まってトイレを汚す職員がいるという。

「何方か分からないですが毎日、下痢便をする職員が居ます。蓋をして流す為、便がジャンプして蓋に飛び散ります。清掃のために便座を上げると爆発したように便の花火状態です」

蓋を閉めて流すこと自体は間違いではないが、飛び散った汚れを放置して去るのはマナー違反だろう。女性は、嫌な気持ちをぐっとこらえ、「仕事だし、次に使う方達のために清潔にしてます」と書いている。

個室の被害に加えて、男性用の小便器も「床にたれ流し状態ですね。頭オカシイ！！」と怒りが止まらない。もう少し他の人のことを考えて使ってもらいたいところだ。

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