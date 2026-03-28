◆センバツ第９日 ▽準々決勝 大阪桐蔭４―３英明（２７日・甲子園）

４強が出そろった。大阪桐蔭は「４番・ＤＨ」に入った谷渕瑛仁（えいと、３年）が、ＤＨ制導入後初の３安打で“猛打賞”。接戦を制して３年ぶりの４強を決めた。２８日は休養日。２９日に準決勝が行われる。

大阪桐蔭の「４番・ＤＨ」の谷渕瑛仁が本塁打を含む３安打２打点の活躍でチームを３年ぶりの４強に導いた。３回２死二塁の第２打席で左中間へ同点二塁打を放つと、先頭の６回に、右翼席へライナーの一時勝ち越しソロ。「低く打つというチームで徹底している意識で打てた」。再度、同点の８回無死一塁ではバスターエンドランで三塁線を破る二塁打で好機を広げ、次打者・藤田大翔の決勝犠飛を呼び込んだ。

２６日には専大松戸の吉田颯人がＤＨ１号を放ったが、同じく背番号「２０」の谷渕が２号。３安打は初めてだ。鋭いスイングで広角に打ち分け「（バスターは）三塁手が出てきてヒットゾーンが見えていた」と満面の笑み。昨秋に腰を痛めた影響で調整も遅れ「２０番」で登録された。「メンバー発表は（入れるか）そわそわしていました。ＤＨもあるかなと思った」。新制度が生きる道となった。

西谷浩一監督（５６）は「（谷渕は）守れるので、捕手、内野、外野と器用ですよ」と話すが、本人は「守備は得意じゃないので、集中できる分、楽だと思います」と前向き。３戦連続安打＆打点と水を得た魚のように躍動している。

大阪桐蔭の歴代４番は中村剛也、平田良介、中田翔ら長距離砲が務める印象が強いものの「自分はロングだけじゃなく、場面に応じた打撃をしたい」と新たなスタイルを模索中。「任されている以上、責任と自覚をもって打ちたい」と腹をくくって中心に座っている。（高柳 義人）

◆谷渕 瑛仁（たにぶち・えいと）２００８年６月１４日、高知・四万十町生まれ。１７歳。窪川小１年で窪川ワイルドボーイズでソフトボールを始める。窪川中では硬式野球の宇和島ボーイズ（愛媛）でプレー。２０１８年に２度目の春夏連覇を果たした根尾（中日）、藤原（ロッテ）ら“最強世代”に憧れ、大阪桐蔭に進学。２年秋からベンチ入りし、近畿大会１回戦の市和歌山戦でサイクル安打を達成。５０メートル走６秒４。１７７センチ、８２キロ。右投左打。目標はＯＢの森友哉（オリックス）。