◆センバツ第９日 ▽準々決勝 智弁学園１２―８花咲徳栄（２７日・甲子園）

４強が出そろった。智弁学園（奈良）は、投打の主力の活躍でセンバツ史上最大得点差となる８点差からの大逆転勝利。花咲徳栄（埼玉）を下し、初優勝した１６年以来、１０年ぶりの４強入りを決めた。２８日は休養日。２９日に準決勝が行われる。

智弁学園が球史に残るドラマを演じた。センバツ史上最大となる８点差からの大逆転。ハイライトは５回だ。声をからし、興奮の涙まで流れたベンチに向かって、志村叶大（かなた）が拳を突き上げた。１点差に迫り、なおも２死一、三塁で右中間へ。「どこよりも絶対に振ってきた。つないで自分たちの野球をしたら、絶対に勝てる」と、２点二塁打でひっくり返した。

２回表を終えて０―８。絶望的な展開から４回までに６点を返した。５回に１点差に迫り、エースの黒川凌大が投入されたところを志村が打ち砕いた。チームで最も小柄な１６１センチ。毎日２０００スイングをこなしてきた２番打者が「大きい人にパワーは負けても、気持ちは絶対に負けない」とバットに思いを乗せた。

試合前に小坂将商監督（４８）がキーマンに挙げた一人。指揮官は大会前、志村と八木颯人の二遊間を呼んだ。主将の角谷哲人に続くリーダーに指名。振る舞いを絶賛してきたが、改めて「志村さまさま」とたたえた。試合中も「どんどん（気持ちを）上げていけ」とナインを鼓舞した背番号４。見事に主役もさらった。

大黒柱も反撃ムードを高めた。１点を返した直後の３回からプロ注目左腕の杉本真滉が登板。「流れを変える」と、７回３安打無失点で強力打線を止めた。１回戦は花巻東を１２９球で完封し、２回戦も神村学園との延長１０回を１４３球で完投。中１日でリリーフ待機したが「状態が良くて直球で押せた」と圧倒した。

エースは「やっぱり、やってくれる。その一言」と、誇らしげに仲間を見た。特に「志村は一番信頼している」。２人は１年夏の甲子園を経験した投打の柱。志村も「球場全体の雰囲気を変えてくれる。尊敬します」と左腕に最敬礼した。小坂監督は「どないしよかと思った」というスタートから「１点ずつ取れば、甲子園は空気が変わる」と声をかけ続けた。同校の甲子園通算５０勝の節目に、自身も史上１９人目の３０勝目。忘れられない１勝で、初優勝した１６年以来の４強入りを決めた。（安藤 理）

▼甲子園３度目の８点差逆転勝利 智弁学園が最大８点差をひっくり返し、逆転勝利。甲子園では、９７年夏１回戦（対文徳）・市船橋（スコア１―９→最終１７―１０）、１４年夏１回戦（対藤代）・大垣日大（０―８→１２―１０）に並ぶ、３度目の最大得点差逆転勝利。

センバツでは、７６年１回戦（対大社）・習志野、９２年１回戦（対読谷）・仙台育英、０１年２回戦（対南部）・常総学院の７点差を上回り、初の最大８点差逆転勝ちになった。