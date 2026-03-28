日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜・午後９時、４月１１日スタート）の主題歌が、福山雅治による書き下ろしの新曲に決定したことが２８日、わかった。

増え続ける不登校の子どもたちの居場所“フリースクール”が舞台の同ドラマ。福山がドラマのためにオリジナル楽曲を制作した（タイトルなどの詳細は後日発表）。書き下ろし楽曲ということもあり、福山が、ドラマの物語や世界観にどのような息吹を吹き込むのか。ドラマのエンディングや劇中の重要なシーンを彩る楽曲が楽しみとなる。

小中学生の不登校が３５万人を超え、１２年連続で増加している今、学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール「ユカナイ」を舞台に描く物語。

町田啓太演じる教室長・浮田タツキは「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも…。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と、彼が抱える葛藤を知ることに。

学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく新たな形のヒューマンドラマだ。