【グラスゴー（英国）２７日＝金川誉）】

日本代表は国際親善試合のスコットランド戦（２８日）に向けた前日練習を、試合会場のハムデンパークで行った。森保一監督から、ＭＦ遠藤航が負傷の英国遠征でのチームキャプテンに指名されたＭＦ堂安律は、自身のリーダーシップについて「流れを変えられる選手」と定義し、ピッチ内外での貢献を誓った。

背番号１０に、キャプテンマークの重責が加わった。遠藤航、南野拓実が負傷で離脱中のチームで、２７歳の堂安がキャプテンに指名された。今遠征、長友らベテランも不在の中で、キャプテンシーについて問われる回数が多かった堂安は「何回も何回も言ってるんで、多分もうみんな（報道陣）も書き飽きたと思うんですけど、やることは変わらないです。ただ責任感、誇り、名誉みたいなものはもちろん過去の日本代表の先輩たちを見ると、さらに緊張感はあります。ただ自分のやることは変わらない」とうなずいた。

東京五輪に向けた年代別代表、さらに１８年に初のＡ代表に選出され、指揮官との付き合いは８年にわたる。森保監督は「律のリーダーシップは見てきています」と信頼を寄せる。若手の頃は、自信の活躍に矢印が向いた時期もあったが、現在はチームの勝利にフォーカスする選手へと成長した。

そんな堂安が語るリーダーシップの定義は「流れを変えられる選手。それがオンザボールでもオフザボールでも、オンザピッチでもオフザピッチでも。どの状況であれ、チームの流れを変える選手だと思います。もちろん理想は、みんなメッシみたいになりたい。でもメッシにはなれないというのを、自分自身、理解してます。じゃあどうやってチームのために、日本代表が強くなるために貢献できるか。それを自問自答しながら、活動していく必要があると思います。自分自身も、さらに成長できる機会をもらえたと思うので楽しみです」と話した。

遠藤、南野、そして長友というチームの背骨をになってきた選手が不在のタイミングで、託された重責。ベテラン勢に変わり、初招集のＦＷ塩貝ら若手の招集もある中で「若い選手たちが伸び伸びプレーすることが、一番日本代表に助けになると思います。僕が若い頃、入った時に先輩たちがそうしてくれたのもあります。先輩たちに気遣ってやるとかじゃなく、彼らのポテンシャルを思い切って存分に出せるように、その中でチームが１つになるようなことが、今の日本代表が成長する一番の近道。それが今回やるべきことだと思いますし、彼らの成長が僕たちをまた奮い立たせると思う」と語るように、チームの総力を高めるための道は見えている。

一方で「勘違いしてはいけないのは、伸び伸びやらせる中でも、チームの決まりごとがある。それは３日間の短い時間の中で、監督コーチ含めてかなり落とし組んできた」と厳しさも忘れなかった。「１０番じゃなくてもキャプテンじゃなくても、やること変わらないです」と繰り返した堂安が、Ｗ杯に向けた最終段階のチームを牽引する。