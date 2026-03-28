◇国際親善試合 スコットランドー日本（2026年3月28日 グラスゴー）

英国遠征中のサッカー日本代表は28日（日本時間29日）、ハムデンパークでスコットランドと親善試合を行う。今活動のチーム主将に指名されたMF堂安律（27＝フランクフルト）が試合会場で行われた前日練習後に取材に対応。合宿初日の24日に森保一監督（57）から伝えられたことを明かし「責任感や誇り、名誉みたいなものはもちろんある。緊張感はあるけど、やることは変わらない」と語った。

本来の主将であるMF遠藤航（33＝リバプール）、遠藤不在時にキャプテンマークを巻くことが多いMF南野拓実（31＝モナコ）がケガで選外となる中での抜てき。描くリーダー像を問われると「流れを変えられる選手。オンザボールでもオフザボールでも、オンザピッチでもオフザピッチでも、どの状況であれチームの流れを変える選手だと思う」と応じた。

主将に加え、10番も背負う。名実ともに森保ジャパンの顔となり「理想は皆メッシみたいになりたいと思いますけど、メッシにはなれないというのを自分自身、理解している。どうやってチームのために日本代表が強くなるために貢献できるかを自問自答しながら活動をやっていく必要がある。さらに成長できる機会をもらえたと思うので楽しみ」と視線を上げた。