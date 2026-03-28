◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）

「ボビー」の大合唱が心に響いた。ゆっくりとダイヤモンドを一周してベンチに戻った巨人・ダルベックは、初めて投げたジャビット人形の行方を笑顔でしばし、見つめていた。「結果を出すことができて良かったです」。開幕戦で飛び出した来日１号ソロ。守備に就く際に右翼スタンドから再び沸いたコールに、右手を突き上げて応えた。

巨人軍第９７代４番のパワーがさく裂した。２―１の４回１死。２球目の外角１２６キロスライダーを完璧に捉え、バックスクリーンへ運んだ。球団で開幕４番の助っ人アーチは２００９年のラミレス以来、１７年ぶり。メジャー通算４７発の大砲は「中軸になることは慣れている。嫌なプレッシャーではなく、心地よい重圧でした」と頼もしかった。

いやしのひとときが支えとなっている。来日２か月足らずで日本食が大のお気に入りとなり、キャンプを終えた３月以降の休養日は愛妻と食べ歩きをするのが日課だ。特にお気に入りは焼き肉と、生地がサクサクのクレープで「日本の食文化は素晴らしい」とニッコリ。異国の文化にすっかりなじんだことも追い風だ。

開幕戦で助っ人のアベックアーチは１４年のロペスとアンダーソン以来、球団１２年ぶり３度目となった。長年、主砲を担ってきた岡本がメジャーへ移籍し、“キャベック砲”の本塁打量産に期待がかかる。「すごい雰囲気でしたし、そんな試合の一部になれてうれしい」。２年ぶりのＶ奪回の原動力となるべく、新主砲が打ちまくる。（内田 拓希）

◆記録室 巨人９７代４番のダルベックが初試合で本塁打。巨人の４番打者が初試合で本塁打は、１８年６月２日オリックス戦で４番初打席本塁打の岡本和真以来１２人目。そのうち、開幕戦だったのは、中日から移籍の落合博満、ロッテから移籍の李承ヨプに次いで３人目になるが、落合、李は移籍組。来日１年目で４番の開幕戦本塁打は、ダルベックが球団初。

この日は、キャベッジが初回先頭打者本塁打を放ち、外国人２人が一発。巨人の助っ人が開幕戦にアベック本塁打は、０７年李承ヨプ、ゴンザレス、１４年ロペス、アンダーソンに次いで３組目（ほかに８０年ホワイトが１試合２本塁打）。助っ人２人がバットで新人竹丸を援護した。（福山 智紀）