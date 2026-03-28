ＮＹ各市場　５時台　ダウ平均は７９３ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間16:09）（日本時間05:09）
ダウ平均　　　45166.64（-793.47　-1.73%）
ナスダック　　　20948.36（-459.72　-2.15%）
CME日経平均先物　51430（大証終比：-1450　-2.82%）

欧州株式27日終値
英FT100　 9967.35（-4.82　-0.05%）
独DAX　 22300.75（-312.22　-1.38%）
仏CAC40　 7701.95（-67.36　-0.87%）

米国債利回り
2年債　 　3.900（-0.086）
10年債　 　4.428（+0.016）
30年債　 　4.971（+0.038）
期待インフレ率　 　2.318（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.094（+0.020）
英　国　　4.974（0.000）
カナダ　　3.581（+0.023）
豪　州　　5.097（+0.086）
日　本　　2.380（+0.107）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝100.00（+5.52　+5.84%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4544.50（+135.50　+3.07%）

ビットコイン（ドル）
65988.31（-2972.67　-4.31%）
（円建・参考値）
1057万0667円（-476192　-4.31%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ