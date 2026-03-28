ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は７９３ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は７９３ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間16:09）（日本時間05:09）
ダウ平均 45166.64（-793.47 -1.73%）
ナスダック 20948.36（-459.72 -2.15%）
CME日経平均先物 51430（大証終比：-1450 -2.82%）
欧州株式27日終値
英FT100 9967.35（-4.82 -0.05%）
独DAX 22300.75（-312.22 -1.38%）
仏CAC40 7701.95（-67.36 -0.87%）
米国債利回り
2年債 3.900（-0.086）
10年債 4.428（+0.016）
30年債 4.971（+0.038）
期待インフレ率 2.318（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.094（+0.020）
英 国 4.974（0.000）
カナダ 3.581（+0.023）
豪 州 5.097（+0.086）
日 本 2.380（+0.107）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝100.00（+5.52 +5.84%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4544.50（+135.50 +3.07%）
ビットコイン（ドル）
65988.31（-2972.67 -4.31%）
（円建・参考値）
1057万0667円（-476192 -4.31%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式27日（NY時間16:09）（日本時間05:09）
ダウ平均 45166.64（-793.47 -1.73%）
ナスダック 20948.36（-459.72 -2.15%）
CME日経平均先物 51430（大証終比：-1450 -2.82%）
欧州株式27日終値
英FT100 9967.35（-4.82 -0.05%）
独DAX 22300.75（-312.22 -1.38%）
仏CAC40 7701.95（-67.36 -0.87%）
米国債利回り
2年債 3.900（-0.086）
10年債 4.428（+0.016）
30年債 4.971（+0.038）
期待インフレ率 2.318（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.094（+0.020）
英 国 4.974（0.000）
カナダ 3.581（+0.023）
豪 州 5.097（+0.086）
日 本 2.380（+0.107）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝100.00（+5.52 +5.84%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4544.50（+135.50 +3.07%）
ビットコイン（ドル）
65988.31（-2972.67 -4.31%）
（円建・参考値）
1057万0667円（-476192 -4.31%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ